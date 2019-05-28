杜特尔特：如果儿子竞选众议院议长 我就辞职

菲律宾总统杜特尔特日前表示，如果儿子保罗竞选众议院议长，他将辞职，因为家里从政的人太多。
综合CNN、《海峡时报》报道， 杜特尔特周一（27日）在总统府讲话时说，“我们家（在政府任职的人）太多了，保罗的姐姐（萨拉·杜特尔特）是市长，我的小儿子（巴斯蒂安·巴斯特·杜特尔特）是副市长。”杜特尔特补充说，“如果保罗当上了议长，我又是总统，这样不太好”。
杜特尔特直言，儿子常常不听他的。“如果他坚持竞选，那就去吧”，但杜特尔特要求保罗在宣布竞选前三天通知他，这样他才能递交辞呈。
据菲律宾ABS-CBN新闻网报道，杜特尔特的长子保罗·杜特尔特目前任达沃市众议员。
在父亲公开表态后，保罗也在社交账号上公开回应，称自己无意竞选议长。他还调侃父亲说，“总统先生，有人误传给你错的消息”。
今年5月13日，菲律宾进行中期选举投票，执政党阵营和反对党阵营4.35万名候选人参选，争夺大约1.8万个国会参议员和省市地方官员职位。菲总统杜特尔特的三个儿女均赢得选举胜利。
杜特尔特的长子保罗·杜特尔特以19.654万张选票击败了他的两名竞争对手，赢得达沃市第一个立法区席位。杜特尔特女儿、现任达沃市市长萨拉·杜特尔特以压倒性优势赢得连任。杜特尔特的小儿子巴斯蒂安·巴斯特·杜特尔特也当选了达沃市副市长。
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