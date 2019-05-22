新加坡防长：任何国家都不应该选边站

新加坡《海峡时报》21日消息，新加坡国防部长黄永宏当天表示，尽管在技术、安全联盟和商业伙伴关系等领域，保持中立似乎越来越困难，但任何国家都不应该选边站。

“如果我们被迫做出选择，各方都会输，”黄永宏当天在《华尔街日报》年度首席执行官理事会会议上这样说道，“即使是美国企业也会亏损，因为它们在向华为供应零部件”。

《海峡时报》称，黄永宏提到的正是美国政府对华为的限制，目前，包括谷歌、英特尔在内的美国科技公司已经开始暂停与华为的部分业务合作。

而在被问及新加坡是否认同美国关于华为设备构成安全威胁的防务评估时，黄永宏拒绝置评。他表示，专家们认为，从原则上讲，一家拥有可观市场份额的科技公司不太可能在供应链中插入这样的工具、芯片或零部件，从而允许走后门。





报道称，世界上最大的两个经济超级大国之间持续的紧张关系在这次会议上隐约可见。

在谈到中国的发展时，黄永宏说，尽管中国的发展对亚太地区来说是积极的，但可以预见的是，美国将寻求遏制政策，因为中国在实现比西方国家更快的增长时，没有遵循西方自由秩序的“脚本”。

黄永宏担心，如果处理不当，贸易僵局可能会升级为安全紧张局势。

此外，黄永宏不同意有关中国觊觎南海主权的说法。黄永宏表示，自己注意到东盟和中国在“南海行为准则”方面取得了进展。

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