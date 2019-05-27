任正非承认美制裁将对华为造成影响

华为创办人任正非接受外国媒体采访时承认，美国特朗普政府实施的出口管制，会缩小华为对爱立信和诺基亚等竞争对手千辛万苦建立起来的两年领先优势，不过，他表示，华为会通过加速发展自己的晶片供应，或者找到替代渠道来保持自身在智能手机和 5G 领域的优势。





任正非强调，假以时日华为有能力找到自己的解决方案。华为多年来一直在设计自己的晶片，并已经用在了自己很多的智能手机上。华为甚至还在为手机和服务器开发自有的作业系统。不过，任正非没有正面回答多快可以实现上述更替的问题。





华为似乎起码早在 2018 年中就已经预见到美国的打压，华为据悉已经储备了足够的晶片和其他关键零组件，可至少维持业务运转 3 个月。任正非说﹕“我们自己就做了很多好的晶片啊。”他表示，在最艰难的战争环境中，华为还在成长，就体现了华为多么伟大。





上周，美国总统特朗普曾表示，华为可能成为美中两国贸易协议的一部分，令人揣测华为被华盛顿在敏感的谈判中当成筹码。但任正非表示，自己并非政客，这是开个天大的玩笑，又反问华为跟中美贸易有何关系。





被问到如果特朗普打电话给他，任正非说﹕“我不理他，他去跟谁谈判？他给我打电话，我可能都不接。不过他没有我电话号码，打不到我这来。” 谈及特朗普，任正非表示，看过他推特 (Twitter) 了，觉得好笑，认为特朗普自相矛盾。





对于有猜测指，中国可能会针对华为受到的制裁加以报复，在国内市场对美国最大的一些企业实施禁入。但任正非表示，他坚决反对针对美国同行的此类报复，他认为绝对不会，如果有采取报复行动，他亦会第一个坚决反对，“苹果是我的老师，它在前面前进。我作为一个学生，为什么去反对老师？绝不会的。”





被问到华为多年来一直被指窃取知识财产权，任正非回应称﹕“我们偷美国明天的技术。美国都没有做出来，我去哪偷美国的技术啊。”他又指华为现在领先美国，如果落后于美国，特朗普就不需要这么费劲地打华为。任正非表示，他仍然坚信华为的技术将赢得胜利。





任正非表示，华为将尽一切努力生存下去，公司将排除干扰，尽最大努力开展业务。任正非又称，美国从来就没有买过华为的东西，即使美国以后要买，也未必会卖，不要谈判。

（信报）

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