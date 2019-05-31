中国计算机联合会暂停与美国IEEE通信学会的交流合作

总部位于北京的技术研究机构中国计算机联合会 (CCF) 暂停了与一美国工程师协会的交流合作，这是美国对中国手机制造商华为技术有限公司实施禁令所产生后果的最新例证。





CCF 周四表示，将暂停与美国电气电子工程师学会 (IEEE) 出版部门的交流合作。此前一天， IEEE 证实，将禁止华为员工参与部分出版物的同行评议和编辑过程。

这两个组织之间的冲突凸显出，对华为施加的贸易限制正在更广泛的科学界产生反响。





华盛顿指责华为与中国政府有关联，并以国家安全为由实际上禁止美国公司与华为有业务往来。





在微信上发表的一则声明中， CCF 批评了发布研究报告的 IEEE 通信学会 (ComSoc) 的决定。





“IEEE 曾被认为是一个开放的国际性学术组织，是一个信息技术领域从业者的学术共同体，会员来自世界各地，包括中国， ”CCF 写道。





“ 但此次我们遗憾地看到，其旗下的通信学会竟以当地法律为由限制其会员的活动，这严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则。 ”





CCF 表示，将暂时中止与 ComSoc 的交流与合作；不建议 CCF 会员向任何 ComSoc 主办的会议和刊物投稿，建议 CCF 会员不参加 ComSoc 主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。





IEEE 没有立即回应置评请求。





IEEE 在一份有关同行评审限制的声明中称，所有 IEEE 会员，包括华为员工，都可以继续正常保持 IEEE 个人及企业会员资格，并行使投票权。





有关限制华为员工参与同行评审的消息在中国学术界和社交媒体上引起了广泛关注。在微信上发表的一封广为流传的公开信中，北京大学教授张海霞表示，作为对这些措施的回应，她将辞去该组织的职务。 ( 路透社 )





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