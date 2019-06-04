中国驻美使馆批蓬佩奥粗暴干涉中国内政

今年是六四事件 30 周年，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 发表声明称，美国已经对中国的人权进展失去希望，敦促北京政府停止任意拘留，并释放所有政治犯。





中国驻美使馆发言人就蓬佩奥上述言论指出，美方出于偏见和傲慢，执意以国务卿蓬佩奥名义发表涉华声明，打着所谓人权的幌子粗暴干涉中国内政，攻击中国制度，诋毁中国内外政策，挑衅中国人民，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈不满和坚决反对。





发言人指出，对于上世纪 80 年代末发生的那场政治风波，中国政府和人民早有定论。改革开放 40 多年以来，中国经济社会快速发展，民主法治建设不断推进，文化事业日趋繁荣，各族人民生活水平显著提高，中国人权状况处于历史最好时期。中国特色社会主义事业是历史和人民的选择，已经被证明是符合中国国情、得到全国各族人民拥护的正确道路。中国坚定不移走和平发展道路，坚定不移推进中国和世界人权事业发展，为国际人权治理作出了重要贡献。这是任何不带偏见的人都无法否定的事实。





发言人强调，对中国的情况，中国老百姓最有发言权。中国人民对美好生活的追求，是任何势力都无法阻挡的。任何人企图以种种借口对中国人民颐指气使、蛮横霸凌，任何人企图鼓吹“文明冲突”、对抗时代潮流，都不可能得逞，终将被历史所淘汰。（信报）

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