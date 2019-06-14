超600家美企致函特朗普 敦促解决与中国的贸易争端

沃尔玛(Walmart)(WMT.N)、塔吉特(Target)(TGT.N)以及另外超过600家企业周四致函美国总统特朗普，敦促其化解与中国的贸易争端，称关税伤及美国企业与消费者。
代表美国150多个行业组织的“关税伤害美国腹地”(Tariffs Hurt the Heartland)游说组织已多次致函特朗普政府，上述信件是最新一封。该游说组织成员涵盖农业、制造业、零售以及科技行业的企业。
不过这封信的意义重大，因为美中贸易紧张局势持续升级，而且特朗普与中国国家主席习近平可能在6月28-29日的日本大阪20国集团(G20)峰会期间会面。特朗普曾表示，希望在那里与习近平见面，并将在此后决定是否向几乎所有中国输美商品征收关税。
“我们仍对互征关税的贸易战升级感到担忧，”周四这封信中说到。“广泛加征关税并不是改变中国不公平贸易做法的有效手段。关税是美国企业直接支付的税款...而不是中国。”
目前距离提议中的中美领导人会谈还有不到三周时间，外界对于会谈朝着结束贸易战取得进展的期望很低。消息人士称，虽然全球经济处在紧要关头，但双方几乎没有为会谈做什么准备。
白宫未立即回应置评请求。
沃尔玛是美国民间部门最大的雇主，也是全球最大零售商。该公司曾表示关税上升将使美国消费者面临涨价。
“总体上贸易对美国人来说是好事，对消费者是好事...我发现它时不时会受到批评。” 沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)上周称。他呼吁特朗普政府多关注贸易是如何帮助美国广大民众的，“而不要只盯着它不好的地方。”
企业在信中引述国际谘询机构Trade Partnership的预估写道，在已征关税的基础上，对另外3,000亿美元中国输美商品加征25%关税，将使美国失掉逾200万个工作岗位。
信中还称，一个美国普通的四口之家将为此增加逾2,000美元开支成本，国内生产总值(GDP)也将减少1%。
“贸易战升级不符合美国的最大利益，是双输的局面。”信中写道。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost