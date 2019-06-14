欧盟仍未有应对美中贸易战促使中国停止关键产品出口的策略

欧盟周四说，如果中国将稀土等出口产品作为在不断升级的中美贸易战中的杠杆，欧盟没有明确的战略来确保关键原材料的持续供应。中国是稀土矿物的全球最大供应国。
欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，欧盟执委会已开始认真研究这一问题，但尚未制定出明确的策略。
“这肯定是我们已经开始讨论的事情。我们还没有应对这种情况的策略，因为这只是一种威胁。”
“但这是我们需要确保我们仍然有供给的领域，”她在布鲁塞尔Bruegel智库主办的一次活动上说，“我们希望贸易战不会升级到这个水平。”
美国和中国之间日益紧张的关系引发了人们的担忧，即北京可能利用其作为稀土供应国的主导地位，在全球最大的两个经济大国之间的贸易战中发挥杠杆作用。
稀土由17种化学元素组成，广泛应用于从iphone到电动汽车发动机的一系列消费品，以及包括喷气发动机、卫星和激光在内的关键军事应用。
2004年至2017年，中国占美国稀土进口的80%。几乎没有其他供应商能与中国竞争，中国拥有全球37%的稀土储量。
玛姆斯托姆说，依赖中国生产关键材料是一个“非常复杂的问题”，这说明了贸易战的荒谬。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost