伊最高领袖哈梅内伊:不接受安倍转达的特朗普口信

据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社13日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊当天会见到访的日本首相安倍晋三时表示，不接受安倍转达的美国总统特朗普的口信。
在会见过程中，哈梅内伊多次对安倍明确表示，不值得为特朗普传递任何信息。伊朗对美国没有任何信任，伊朗也不想重复此前在伊核协议框架下与美国进行的谈判，那不是一段“愉快的经历”。
不过，安倍还是转述了特朗普的话：“美国并不谋求伊朗的政权更迭。”哈梅内伊回应道，伊美之间的矛盾不在于政权更迭，因为美国根本不可能实现这个目标。
伊朗最高领袖 哈梅内伊：即使特朗普有这样的意图，也无法做到。在过去的40年，一直有美国总统试图摧毁伊朗，但他们都失败了。如果特朗普选择这样做，最终也会失败。
此外，哈梅内伊重申，伊朗不会发展核武器。而美国自身拥有庞大的核武库，没资格在核武器问题上对任何国家指手画脚。
近期，美国不断对伊朗施加新的压力，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。对此，伊朗方面强硬应对，中东地区紧张局势进一步升级。12日，伊朗总统鲁哈尼在会见安倍时表示，伊朗不愿在地区挑起任何战争，但如果有人胆敢挑衅，伊朗必将坚定回击。
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