华为表示已做好准备 有可能发布鸿蒙操作系统以取代安卓

中国电信设备巨头华为技术有限公司的一位高管周四称，公司正为“鸿蒙”操作系统的发布做准备，以取代美国的安卓系统。
华为公共与政府事务部总裁办副总裁Andrew Williamson在一次采访中称，华为“想必”会为鸿蒙注册商标。
美国总统特朗普上月将华为列入黑名单，禁止Alphabet(GOOGL.O)等美国科技企业与之进行业务往来，而华为手机产品上安装的是Alphabet的安卓操作系统。
“目前来看华为有可能发布替代系统，”Williamson在墨西哥城说。“华为并不想这么做。我们非常愿意留在安卓大家庭当中，但鸿蒙系统的测试正在进行，主要是在中国。”
“我们想必会争取注册商标，”他补充说。
Williamson表示，他预期公司2019年营收增幅将基本保持在20%左右，去年为19.5%。华为在3月称，公司三大事业群今年或将实现两位数增长。
Williamson指出，如果贸易紧张形势升级为全面贸易战，鸿蒙系统将准备好在“几个月后”发布。
联合国世界知识产权组织 (WIPO)的资料显示，华为已经在多个国家为其鸿蒙手机操作系统提交了商标注册申请。
Williamson称，芯片厂商明白，对华为断供可能为他们自身业务带来“灾难性”后果。
“我们没有特别请求任何人为我们游说。他们这么做是出于其自身的意愿，因为华为是许多公司的大客户之一，”他说。(路透社)
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