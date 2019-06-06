蔡英文:执政3年打基础不连任前功尽弃

台湾总统蔡英文今天接受广播电台访问时表示，担任总统的前3年是在打地基，而打地基的过程比较辛苦、会比较多纷扰，但等地基工程完工后，政绩就会一一浮现。她又指，执政3年打下基础，如果现任总统不连任就前功尽弃，花3年打下的基础也都白费。
民进党总统初选，今日将在蔡英文及前行政院长赖清德双方代表面前进行民调抽样；8日将进行唯一一场电视政见发表会，10日到14日进行民调。
蔡英文上午接受亚洲电台采访时，针对党内初选议题，主持人询问，无论最后是谁出线，双方有无共识要相挺到底。她表示，根据党的机制与传统，会在初选过程中将最适合、最有竞争力的候选人选出；民进党长期以来确实有个传统，就是在公平竞争后党会重新凝聚。她希望在初选期间尽量维持和平的态势，但无论竞争怎么进行、无论初选前及初选后，在她的心理，一加一大于二是她从头到尾的主张。
被问到有无可能「蔡赖配」时，蔡英文表示，现在讲什么都还太早，尤其是在初选阶段，但也从未放弃沟通过，沟通与整合过程都是现在进行式。
蔡英文答覆有关台湾与所罗门群岛邦交不稳一事时表示，大陆金钱攻势很强，如果大陆持续以庞大资源扩大对世界的影响力，对民主国家是一个警讯。
被问到外界指称若太靠近美国，台湾将成为唯一的输家，蔡英文表示，处理国际关系必须顾及各方面的平衡，美国当然是对外关系很重要的一块，但与理念相同的国家也必须保持伙伴关系。
两岸关系上，蔡英文表示，要慎重处理，不能太轻忽，过去2、3年采取不挑衅的态度，虽不挑衅但是底线被进逼或被威胁必须像辣台妹一样清楚表态。
谈及国家主席习近平说要一国两制台湾方案，蔡英文就指，这件事情没有模糊的空间，作为总统必须要讲清楚，国际间才能知道台湾人的决心，大陆也不会因表达不清楚而误判。（路透社）
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