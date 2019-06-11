研究显示过去250年里全球近600种植物灭绝

据外媒11日报道，根据一项新研究，在过去的250年里，已有近600种植物从野外消失。科学家表示，植物灭绝的速度比自然预期的要快500倍，这对“所有物种来说都是坏消息”。





据报道，英国皇家植物园、英国皇家植物园和斯德哥尔摩大学的科学家们发现，在过去250年里，有571种植物物种消失了，这个数字是鸟类、哺乳动物和两栖动物灭绝记录数量的两倍多（合计217种）。研究人员认为，这些数字实际上比植物灭绝的真实水平要低。

斯德哥尔摩大学的汉弗莱斯博士说，大多数人能说出近几个世纪灭绝的哺乳动物或鸟类的名字，但很少有人能说出一种已灭绝的植物的名字。





她补充说：“这项研究是我们第一次全面了解哪些植物已经灭绝，它们从哪里消失，以及这种情况发生的速度有多快。”

科学家们认为，了解植物流失的方式、地点和原因是至关重要的，不仅对生态学家，而且对人类社会也是如此。

“植物灭绝对所有物种来说都是坏消息，”英国皇家植物园的联合研究员和保护科学家卢加德哈博士说，“包括人类在内，数以百万计的其他物种的生存都依赖于植物。”据悉，植物灭绝会导致依赖它们的其他生物的一系列灭绝，例如以植物为食和产卵的昆虫。

牛津大学的Salguero-Gomez博士表示“我们直接依靠植物获取食物、遮阳和建筑材料，间接依靠（植物提供的）‘生态系统服务’，比如固定碳、创造氧气，甚至通过绿色空间来改善人类的心理健康。”

研究人员呼吁采取一系列措施来阻止植物灭绝，比如：记录世界上所有的植物；支持草药，为后代保存植物标本；支持进行重要研究的植物学家以及教孩子们认识当地的植物等。

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