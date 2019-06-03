美媒：多国建美元替代支付系统 或威胁美主导地位

美国《华尔街日报》网站称，欧洲多个国家和印度正在构建不使用美元与伊朗开展贸易的系统。虽然这些替代系统不会改变美元在全球贸易中的主导地位，但会削弱美国在全球范围内实施其政策的能力。

《华尔街日报》网站5月31日报道称，为了应对美国对国际贸易的控制，美国的盟友正在发展不依赖美元的替代系统。引发这一行动的导火索是，特朗普政府去年在退出2015年签订的伊核协议后决定对伊朗重新实施贸易制裁，这些制裁包括禁止用美元与伊朗银行进行交易。英国、德国和法国不支持这些制裁，因此它们正在微调一个支付系统，使企业可以在不使用美元的情况下与伊朗开展贸易。

印度同样对上述制裁感到不满。伊朗是印度的长期贸易伙伴，印度需要伊朗原油。去年11月，印度开始采取一个类似的替代系统。航运记录显示，跨国公司已经在使用该系统。

报道称，同样渴望摆脱美国控制的俄罗斯也在推广自己的替代系统，以取代实际上受到美国控制的全球银行转账系统，并且正在以卢布而非美元作为结算货币来达成交易。

报道认为，全球贸易的运转长期依赖美元，使美国对全球各地各种商品的几乎每一个进出口实体都拥有极大的影响。尽管新的安排不会立刻改变美元在全球贸易中的主导地位，但会削弱美国在全球实施包括制裁在内的政策的能力。

报道称，欧洲的努力可能对美国的主导地位构成最严重的威胁。法国财长勒梅尔曾在一个新闻发布会上说：“我想让欧洲成为一个主权大陆，而不是一个附庸之地，这意味着欧洲要有完全独立的融资工具。”几乎在同一时间，德国外长马斯在一篇专栏文章中写道，应该通过建立独立于美国的支付渠道来加强欧洲的自主权。

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