菲防长：将继续与俄开展军事技术合作 不怕美施压

当地时间6月2日，菲律宾国防部长洛伦扎纳在新加坡举行的第18届香格里拉对话会上表示，菲律宾将继续与俄罗斯在军事技术领域开展合作，并不担心可能因此受到美国制裁。





据俄塔社6月2日报道，洛伦扎纳当天在香会上发言称，“菲律宾与俄罗斯的合作仍未改变。此外，我们不担心（马尼拉）会因与莫斯科的合作而被华盛顿制裁”。

洛伦扎纳补充说，制裁是俄美双边关系中存在的问题，与菲律宾无关。





根据此前媒体报道，菲俄两国防务合作由来已久。据菲律宾《马尼拉公报》此前报道，2017年10月24日，俄防长绍伊古当天出席在菲律宾克拉克举行的第11届东盟国防部长会议及第4届东盟国防部长扩大会议期间，同洛伦扎纳签署了有关供应RPG-7V反坦克火箭筒及其弹药的军备出售合同。一天后（25日），俄罗斯正式向菲律宾交接5000把突击步枪、100万发弹药、5000顶钢盔以及20辆军用卡车，菲总统杜特尔特亲自接收。菲律宾国家安全顾问当天称，菲政府对俄方的军事装备援助表示欢迎，这些装备将有助于加强两国之间的防务合作。

据简氏防务周刊网站此前报道，菲律宾海军发言人指挥官乔纳森·扎塔在2018年8月初发表的讲话中证实，菲律宾将俄罗斯当做进口潜艇的“可能来源”。此外，菲律宾国防部公共事务负责人阿塞尼奥·安多隆向记者透露，俄罗斯近期向菲律宾提供了一套贷款方案，以用于支持菲律宾购买俄罗斯制造的基洛级潜艇。报道称，菲律宾政府近年来加快了海军潜艇的采购计划，预计菲律宾国防部将在明年做出采购潜艇的最终决定。这一采购计划的潜艇数量可能上升到3艘。

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