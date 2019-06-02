墨国拟加强移民管制 称不与美打贸易战

美国威胁向所有从墨西哥进口货品加征 5% 关税，墨西哥总统奥夫拉多尔 (Andres Manuel Lopez Obrador) 表示，可能收紧政策控制近期升温的非法移民问题，以平息贸易战的开打。

奥夫拉多尔指，墨西哥代表团周三将在华盛顿与美方举行会谈，将重申墨西哥一直努力阻止非法移民涌入美国，并已准备好在不违反人权的情况下，加强有关措施，以便与美国达成协议。他并预计谈判将取得好成果。





奥夫拉多尔强调，墨西哥不会与美国进行贸易战，但若华府落实向墨西哥货品加征关税，墨西哥政府已有一套计划应对。他并没有提供计划的详细资料。





奥夫拉多尔称，会尽一切努力通过对话与美国达成协议。但他表示，会保留墨西哥寻求国际仲裁解决问题的权利。





美国国务院则表示，国务卿蓬佩奥与墨西哥外长埃夫拉德 (Marcelo Ebrard) 通电话，指美墨边境问题是两国共同挑战，希望双方保持沟通和合作。





美国总统特朗普因不满墨西哥打击两国边境的非法移民不力，日前宣布从本月 10 日开始，向所有墨西哥进口的货品加征 5% 关税， 7 月 1 日起关税更上调至 10% ，接着每个月增加 5 个百分点，至 10 月 1 日税率升至 25% 的上限，直至墨西哥大规模遏止美墨边境的非法移民潮，才会停征关税。（信报）





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