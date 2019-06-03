    • 2019年6月3日

    Home global 美方称愿在“没有前提”的情况下谈判 伊朗斥为“文字游戏”

    美方称愿在“没有前提”的情况下谈判 伊朗斥为“文字游戏”

    星期一, 六月 03, 2019

    美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周日说，美国愿意在没有预设条件的情况下与伊朗就其核计划进行接触，但伊朗行事必须像个正常国家

    伊朗则驳斥蓬佩奥这番话是玩弄文字游戏

    美伊关系上月骤然紧张，一年前美国总统特朗普退出了世界强国与伊朗签署的2015年核协议。

    伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)周六表示，如果美国展现尊重，伊朗或许愿意举行谈判。蓬佩奥被问及回应时说：我们愿意在不预设条件的情况下沟通。我们愿意坐下来谈。

    不过他说，美方将继续致力于在中东地区反制伊朗的邪恶活动，称伊朗支持真主党以及叙利亚政府。

    蓬佩奥说，美国总统特朗普一直表示愿意与伊朗谈判。

    我们当然做好了准备，当伊朗能够证明他们行事像个正常国家时就可以谈，蓬佩奥在与瑞士外长Ignazio Cassis的联合新闻发布会上表示。

    美国国务院稍后指出，特朗普一年前就说过，他愿意与伊朗在没有任何预设条件的情况下举行谈判。

    针对蓬佩奥的最新言论，鲁哈尼周日称现在是需要美国回到谈判桌并恢复遵守2015年伊核协议。

    离开谈判桌并违反协议的那一方应该恢复正常状态，他在政府网站上发布的讲话中这样说道。

    他将对方提议进行无预设条件的谈判视作伊朗实力的象征：敌人有时说他们与伊朗谈判是有条件的...但最近几周他们又说没有条件。他们曾威胁我们，摆出一副军事超级大国的姿态，但现在他们又说自己不希望战争。

    伊朗外交部发言人Abbas Mousavi说：伊朗伊斯兰共和国对文字游戏没有兴趣，也不关心呈现不可告人动机的新花样。

    对于最近几周是否有可能举行会谈，双方的说法似乎彼此矛盾，都说应由对方迈出第一步。


    鲁哈尼周六暗示，如果华盛顿当局表现出尊重的态度，伊朗可能愿意与之谈判，但他说德黑兰方面不会屈从于压力而进行谈判。(路透社)

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：