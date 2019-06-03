美方称愿在“没有前提”的情况下谈判 伊朗斥为“文字游戏”

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日说，美国愿意在没有预设条件的情况下与伊朗就其核计划进行接触，但伊朗行事必须像个 “ 正常国家 ” 。





伊朗则驳斥蓬佩奥这番话是玩弄 “ 文字游戏 ” 。





美伊关系上月骤然紧张，一年前美国总统特朗普退出了世界强国与伊朗签署的 2015 年核协议。





伊朗总统鲁哈尼 (Hassan Rouhani) 周六表示，如果美国展现尊重，伊朗或许愿意举行谈判。蓬佩奥被问及回应时说： “ 我们愿意在不预设条件的情况下沟通。我们愿意坐下来谈。 ”





不过他说，美方将继续致力于在中东地区 “ 反制伊朗的邪恶活动 ” ，称伊朗支持真主党以及叙利亚政府。





蓬佩奥说，美国总统特朗普一直表示愿意与伊朗谈判。





“ 我们当然做好了准备，当伊朗能够证明他们行事像个正常国家时就可以谈， ” 蓬佩奥在与瑞士外长 Ignazio Cassis 的联合新闻发布会上表示。





美国国务院稍后指出，特朗普一年前就说过，他愿意与伊朗在没有任何预设条件的情况下举行谈判。





针对蓬佩奥的最新言论，鲁哈尼周日称现在是需要美国回到谈判桌并恢复遵守 2015 年伊核协议。





“ 离开谈判桌并违反协议的那一方应该恢复正常状态， ” 他在政府网站上发布的讲话中这样说道。





他将对方提议进行无预设条件的谈判视作伊朗实力的象征： “ 敌人有时说他们与伊朗谈判是有条件的 ... 但最近几周他们又说没有条件。他们曾威胁我们，摆出一副军事超级大国的姿态，但现在他们又说自己不希望战争。 ”





伊朗外交部发言人 Abbas Mousavi 说： “ 伊朗伊斯兰共和国对文字游戏没有兴趣，也不关心呈现不可告人动机的新花样。 ”





对于最近几周是否有可能举行会谈，双方的说法似乎彼此矛盾，都说应由对方迈出第一步。





鲁哈尼周六暗示，如果华盛顿当局表现出尊重的态度，伊朗可能愿意与之谈判，但他说德黑兰方面不会屈从于压力而进行谈判。 ( 路透社 )





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