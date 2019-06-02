中国愿意以合作方式解决磋商中美经贸问题 重大原则上决不让步--白皮书

中国国务院新闻办公室周日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书称，美国政府指责中国在磋商中 “ 开倒车 ” 完全是无稽之谈，中美应本着善意和诚信，通过磋商解决问题。中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议，但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。





白皮书指出，在双方磋商进行的过程中，就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，这是贸易谈判的通常做法，美国政府在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求，随意指责中方 “ 倒退 ” 是不负责任的。关键是如何增进互信、促进合作、管控分歧，应本着善意和诚信，扩大共同利益，共同维护全球经济稳定和发展。





“ 对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。 ” 白皮书称，自 2018 年 2 月经贸磋商启动以来，已取得很大进展，两国就大部分内容达成共识，但磋商也经历了几次波折，每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。





白皮书并称，美国采取霸凌主义态度和极限施压手段，坚持不合理的高要价，坚持不取消经贸摩擦以来加征的全部关税，坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求，导致双方迟迟未能弥合剩余分歧。





这是继去年 9 月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再度就中美经贸问题发表白皮书。





白皮书指出，由于发展阶段、经济制度不同，两国在经贸合作中难免出现分歧和摩擦。在中美经贸关系发展历程中，也曾多次出现波折、面临困难局面。两国本着理性、合作的态度，通过对话协商解决问题，化解了矛盾、缩小了分歧，双边经贸关系更趋成熟。如果一方强压另一方进行谈判，或者谈判结果仅让单方得利，这样的谈判不会取得成功。





“ 中国政府始终以诚信为本，抱着极大的诚意与美国政府进行磋商。中国高度重视美国关切，努力寻找化解双方分歧的有效途径和办法。 ” 白皮书称。





中国政府认为，经贸磋商是寻求解决问题的有效途径。各方只有在磋商过程中都抱着善意的态度，充分理解对方立场，才能为磋商获得成功创造良好条件。否则，就无法形成达成长期有效协议的基础，难以达成可持续、可执行的协议。





白皮书称，中国对美国单边加征关税的做法表达强烈反对，将不得不采取必要措施予以回击。双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。





5 月 10 日，美国总统特朗普宣布上调 2,000 亿美元的中国商品关税，并将采取措施，可能对所有剩余的中国进口商品征收关税。根据中国国务院关税税则委员会 2019 年第 3 号公告，中国已于 6 月 1 日起，对原产于美国约 600 亿美元进口商品清单中的部分商品，分别实施加征 25% 、 20% 、 10% 的关税。对之前加征 5% 关税的税目商品，仍实施加征 5% 的关税。（路透社）





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