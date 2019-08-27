特朗普:中国很想与美国达成贸易协议

在法国比亚里茨(Biarritz)举行的七国集团(G7)领袖峰会周一步入尾声，多国领袖就中美贸易战等议题发表演说。其中，美国总统特朗普表示，他有信心中国十分有诚意想与美国达成贸易协议，因为最近几个月中国遭受贸易战重大打击。
特朗普周一在法国出席完G7峰会后，在记者会表示，经过上日严肃考虑后，中国国务院副总理刘鹤已经发声，表示愿意以冷静的态度通过磋商合作解决问题，坚决反对贸易战升级。
中国别无选择须与美国达成贸协
特朗普称，美方贸易谈判代表收到中方官员两次致电，要求返回谈判桌。美国加征关税后，中国近几个月遭遇重大打击，已失去300万个就业职位，失业数字很快会超过这个数字。中国的供应链正以前所未见的速度崩断，一旦中断未来很难重新建立，因此相信中国很想与美国达成贸易协议。
特朗普表示，他并不是在威胁中国，但中国可能已经别无选择，与美国达成贸易协议才是唯一出路。
另外，日本放送协会(NHK)较早时报道，由于在贸易和气候变化问题上存在巨大分歧，G7领袖峰会在结束时可能不发表联合公报。（信报）
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