郭台铭传下月宣布参选台湾总统

台湾鸿海集团创办人郭台铭据报计划下月宣布参加总统大选。
台湾《镜周刊》引述消息报道，2020年总统大选，以郭台铭为首，结合台北市长柯文哲及前立法院长王金平组成的第三势力参选态势明确，三方将以「台湾的第三条路」为号召持续备战。
由于连署参选总统将必须在下月17日期限截止前，以无党籍身份登记。据悉，为了募集28万份的总统连署书，郭营近半个月更已私下招兵买马、筹设竞选团队，预计在9月宣布投入大选，并已委托制作手机连署应用程式，将用科技的方式冲破百万连署。
消息指出，亲郭阵营曾讨论过等待国民党撤换韩国瑜，由郭出征的选项，但评估后认为可行性太低、变数太高，最后已排除这个选项。郭台铭儿子郭守正近日甚至亲口对友人表明确定不会等「换瑜」。亲王人士也透露，王金平日前私下与一名驻台代表会面时即明确表示，第三势力合作确定了，现在已在收尾阶段。
消息人士透露，郭台铭虽未松口表态参选总统，但已与柯王有默契，除了结盟态势已定，郭台铭并不会主动脱党，换言之，郭宣布参选总统只剩出场形式，在11月正式完成连署前，他不会刻意攻击蓝营，等于是把党籍问题丢还给国民党；本周起，三方幕僚将密集沟通、讨论，拍板合作模式，郭正式宣布前，3人也会密集坐下来谈。
早前有台湾媒体爆料，郭台铭在6月曾找塔罗牌大师苏仁宗算命，苏仁宗判定他将在国民党初选落败；郭台铭随后抽到一张自己最喜欢的葵扇4，预告会赢得明年总统大选，让他信心大增，决定9月登记连署，投入2020总统大选。（信报）
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