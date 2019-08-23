特朗普将在周末峰会上号召G7领导人进一步学习美国模式

政府官员称，本周末美国总统特朗普在法国与七国集团(G7)其他领导人会晤时，将突出他领导下的美国经济政策，并鼓励盟国在避免全球经济问题的影响时，学习美国的模式。
几位要求匿名的高级政府官员在电话会议上对记者表示，特朗普将于周六至周一参加在法国召开的G7峰会，并计划与英国、法国、德国、日本、印度和加拿大的领导人分别会晤。
特朗普对美国联邦储备委员会(FED/美联储)感到不满，因为后者在经济有可能陷入衰退的言论大行其道之际并未进一步降息。一位官员称，特朗普将大谈他通过减税和放松监管所推行的经济模式。
“你将听到特朗普谈论促进就业、促进经济增长的经济政策，”这位官员称。“我们取得的经济成长率在几年前还被认为是不可能的。你可以...拿这种表现去对比经济增长实际停滞不前的欧洲。”
她表示，特朗普将与各国领袖谈论关于如何开放欧洲、日本、加拿大市场，好让美国企业有销售商品和服务的渠道，使盟邦经济能够与美国一起成长。
这些讨论可能复杂棘手。特朗普的贸易政策已经导致美国与许多G7国家的关系出现种种紧张。
官员表示，特朗普将向法国总统马克龙提出他对法国数字服务税的不满，法国该项税负对美国科技公司造成重大影响，特朗普曾威胁要对法国红酒征税做为报复。
特朗普也将与新任英国首相约翰逊进行会谈，这也是约翰逊就任后两人第一次会晤。他们将讨论一项美英贸易协定以及英国退出欧盟的努力。
除了贸易紧张局势外，关于特朗普希望让俄罗斯重返集团，成为八国集团(G8)，各国领导人也可能意见相左。
一位官员称，不太可能就此问题进行表决，因为G7领导人是依据共识来运作；但他表示会议期间预计会出现这个话题。
特朗普本周对俄罗斯重返该集团表达了支持，并暗示将投票决定。
该位官员指出，俄罗斯从未正式请求过希望重新被接纳为集团一员。该位官员说，那是任何这类行动的必要条件。
俄罗斯并吞克里米亚后被踢出G8。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost