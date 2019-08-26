华为称美国制裁影响小于预期 但手机营收降逾百亿美元

中国科技巨头华为周五表示，美国对华为贸易制裁举措所造成的影响将不像最初担忧的那么严重，但制裁可能会使今年的智能手机部门营收下降100亿美元左右。
之前美国将这家全球第二大智能手机厂商列入所谓实体清单，威胁要掐断对华为的美国零部件和技术供应。
今年6月，华为创始人兼首席执行长任正非在首次评估制裁影响时说，美国拉黑华为将使公司营收下降300亿美元，从而使2019年营收不会实现增长。
“现在看来受到影响可能比300亿美元要少，但具体是多少要等到明年3月发布业绩时才知道，”华为轮值董事长徐直军在深圳总部发布新的人工智能芯片的记者会上表示。
徐直军说，华为消费者业务部门今年的表现比最初预想要好得多。该业务部门包括智能手机业务，目前正在加速开发自己的操作系统，为最坏的情况--即无法再使用谷歌安卓应用做好准备。
“但可能出现(营收)减少逾100亿美元的情况，”他说。华为的消费者业务公布2018年营收为3,490亿元人民币。
受促销活动和爱国热情推动，华为二季度在中国市场的智能手机销售较上年同期增长了近三分之一至纪录高位，帮助其完全抵消了全球市场销售下滑的影响。华为上个月公布，2019年上半年消费者业务营收为2,210亿元人民币。
美国政府表示，将把对华为的暂缓令延期90天，允许这家中国公司继续向美国公司购买零部件，以供应现有客户。与此同时，美国又将另外40多家华为子公司列入黑名单。
徐直军说，延期对华为而言“没有意义”，华为员工已经针对禁令做好“充分准备”。
华为正在开发其自有芯片，以降低对外国技术的依赖。华为周五重申，开发芯片是为了自用，不打算成为芯片供应商。华为周五发布新款AI处理器昇腾910。
徐直军说，昇腾910的计算能力强于世界上其他任何AI处理器。
华为称，受贸易限制影响，它已经无法再与Cadence Design Systems(CDNS.O)和Synopsys(SNPS.O)等美国芯片设计商合作，但华为有替代方案。(路透社)
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