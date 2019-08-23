朝鲜斥美国国务卿为“祸根” 称已做好对话或对抗准备

朝鲜外务相李勇浩周五表示，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)是“祸根”，只会给无核化谈判添乱，平壤做好了对话或是对抗两手准备。
美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩2月在河内的第二次峰会不欢而散后，旨在解除朝鲜核与导弹计划的谈判一直陷入僵局。
特朗普和金正恩6月在朝韩边境再次会面，并同意重启工作层面的谈判，但至今尚未实现。
自峰会之后，平壤方面要求美国撤换蓬佩奥，改派“更成熟”的人选，同时又盛赞两国领导人之间的融洽关系。
李勇浩参与了河内峰会，与作为美国首席谈判代表的蓬佩奥交过手，他把蓬佩奥称作是“美国外交的祸根”，只会用“陈腐的制裁言论”。
蓬佩奥近日接受媒体专访时表示，美国将维持对朝鲜的制裁，直到朝鲜对无核化采取具体行动。李勇浩指的正是蓬佩奥的这些言论。
李勇浩在朝中社刊出的谈话中指出，蓬佩奥口出妄言，只会让朝鲜感到失望，并怀疑是否能够与这种人解决任何问题。
李勇浩也指责蓬佩奥给朝美谈判前景蒙上一层阴影，更关心自己的政治抱负，而不在美国的对外政策上。
李勇浩表示，如果美国仍妄想能以制裁实现一切，朝鲜只有两条路可选，不是让美国继续作梦，就是让美国彻底清醒。
“我们已做好对话及对抗的两手准备。”
美国国务院对朝政策特别代表比根(Stephen Biegun)本周访问韩国，讨论如何加速重启谈判。
韩国青瓦台国家安保室第二次长金铉宗与比根会晤后，周二乐观表示，无核化谈判料将很快重启。(路透社)
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