美国官员称推迟部分中国商品关税后 中方没有作出让步

美国高层官员周三表示，在特朗普总统宣布将对部分中国进口商品加征关税的时间推迟至12月中后，中方并没有做出让步。他们补充称，旨在解决贸易争端的谈判将继续进行，市场应保持耐心。
“这不是一个交换条件，”美国商务部长罗斯接受CNBC采访时表示。
周二，美国总统特朗普将从9月1日起对数千种中国进口商品加征10%关税的最后期限推迟12月15日。这些商品包括科技产品、服装和鞋类。中美两国官员还宣布重启贸易磋商。
在全球最大的两个经济体之间的贸易争端进入第二个年头之际，上述两项进展推动股市急升，并让零售商和科技企业谨慎地松了口气。
特朗普推迟征收关税之际，人们对全球经济放缓的担忧日益加剧。美国股市周三大幅下跌，债市发出经济可能出现衰退的信号，美国公债收益率曲线自2007年以来首次倒置。
美国国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)在福克斯商业电视网络的另一次采访中表示，决定推迟进一步的关税措施是为了减轻对美国企业造成的影响，美国企业已经为假日销售季签了购买中国商品的合同，他们没有办法避免将关税成本转嫁给消费者。
特朗普周二表示，他推迟征收关税是为了保护圣诞节销售不受关税影响。
纳瓦罗称，认为美国推迟征收关税是为了寻求中国做出让步是“完全错误的看法”。
“我们所做的一切都是为了让他们感到痛苦，而不是让我们感到痛苦。”纳瓦罗表示，“所以...如果我们一刀切地从9月1日开始征收关税，那将给我们带来更多的痛苦，而不是给他们带来痛苦。那是愚蠢的。”
中国《环球时报》主编胡锡进周三在推特上写道，中国要求中美两国遵照双方6月底在日本大阪20国集团(G20)峰会期间达成的共识，取消所有新加征的关税。
“据我所知，中方要求双方遵照大阪峰会达成的共识，即取消所有新加征的关税，而不是推迟部分关税。在当前形势下，我怀疑中方是否会恢复大规模购买美国农产品。”
**本月将再通话**
纳瓦罗拒绝透露美国谈判代表在关税生效前与中国官员进行的谈判中寻求达成什么目标。双方定于本月晚些时候再次通话。
“这些谈判将在不公开的情况下进行，”纳瓦罗表示，“人们只需要保持耐心。”
“在真正正式宣布并得到双方同意之前，现在评判任何一方的得失有些为时过早，”罗斯表示。当被问及中国是否承诺在9月进行面对面会谈时，罗斯补充说，“我认为还没有确定日期。”
中国最新出炉的7月经济数据全面逊于预期，其中工业增加值同比增速更是创下近17年半新低，需求低迷态势明显，加之消费和投资同比增速亦回落，令经济下行压力进一步加大的担忧情绪升温。(路透社)
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