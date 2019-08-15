香港抗议者为机场暴力行为道歉 中国称“出现恐怖主义苗头”

中国周三表示，香港的抗议活动已经“出现恐怖主义苗头”，而香港街道上爆发更多冲突。在一天前，抗议者袭击了一名被其怀疑为政府支持者的男士。
美国表示，对有关中国武警部队移动接近香港边境的消息感到“深度关切”，敦促香港政府尊重言论自由，并再次发布旅游警告，敦促美国公民在香港提高警惕。
周三傍晚时，警方和示威者在街头再度爆发冲突，防暴警察发射了催泪弹。
在持续十周的示威活动中，香港警方与抗议者之间的暴力冲突逐渐升高，使得香港陷入1997年回归中国以来最严重的危机。
周三香港机场加强安全措施，航班恢复起降。而在之前两天，大批抗议者涌进机场干扰运作。抗议者周二扣留了两名他们怀疑是卧底的人员。中国的港澳事务办公室称抗议者在香港机场的行为无异于恐怖主义，并表示必须依法严惩。
数十名抗议者早上在机场抵港大厅手持着横幅，上头写着：“我们对于昨天发生的一切深感抱歉。”
“我们当时非常急切，做出了不完美的决定，请接受我们的道歉，”横幅上写道。
抗议活动看不到什么松懈的迹象。这场活动起初是为了反对一份现已中止的逃犯条例修订，但后来扩大到更广泛的政治诉求。
有数百人参加了深水埗居民区的示威活动，警方赶到并迅速使用了催泪弹，此前抗议者用激光枪照射警局。
周二事件发生后，中方使用了迄今为止最强硬的措辞。人民日报呼吁“以法律之剑”恢复秩序。大陆社交媒体的用户也赞扬被拘禁的记者是英雄。
美国国务院呼吁各方保持克制，其发言人警告称，香港自治权的持续恶化，将威胁到该地区根据美国法律所享有的特殊待遇。(路透社)
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