新加坡不担心缺水了，新的海水淡化厂即将开工
新加坡虽然就在海边，而且降水丰富，但依然严重缺乏淡水资源。
目前，新加坡需要从马来西亚的林桂水库每天抽取2.5亿加仑（约合95万吨）淡水，约占新加坡目前淡水用量的60%。最近，林桂水库水位下降得很厉害，库容仅剩26%，李显龙总理今年8月底，坐飞机前往中国时，途中拍摄到林桂水库。他将图片与下方的谷歌地球截图（高水位时）相比，干旱情况让他忧心忡忡。
靠别人不如靠自己，新加坡政府一直致力于实现淡水自给，为新加坡寻找另外三个“水龙头”——修建水库以储蓄雨水、修建新生水（NEWater）厂以实现水循环利用以及兴建海水淡化厂。
新加坡水务局（PUB）今天宣布，吉宝基础设施控股（Keppel Infrastructure Holdings）击败其他6个竞争对手，拿下建造和运营新加坡第四座海水淡化厂的合同。
第一座能够同时处理海水和水库淡水的水处理厂
这座海水淡化厂位于滨海湾东部，使用滨海蓄水池的淡水和滨海堤坝外的海水作为水源，设计日处理能力为3000万加仑（约合14万吨），约占新加坡每日淡水需求量的7%，预计将于2020年建成。这也意味着滨海蓄水池自2010年投入使用以来，正式加入了为新加坡供应淡水的行列。
吉宝西格斯（Keppel Seghers）将负责这座海水淡化厂的设计与建造。这座水厂将使用最先进的逆渗透（Reverse Osmosis）和其他膜技术生产高纯度淡水。
吉宝基础设施服务公司（Keppel Infrastructure Services）获得了水厂建成后25年的运营权，水价为每吨1.07867新元。
吉宝基础设施总裁王中元博士说，这是新加坡第一座同时能够处理海水和水库淡水的水处理厂。
目前，新加坡有两个海水淡化厂，都位于大士，是由新加坡本地公司Hyflux建成运营，日处理能力分别为3000万加仑（约合14万吨）和7000万加仑（约合32万吨），每天为新加坡提供所需淡水的25%。
第三座海水淡化厂也位于大士，由HSL承建，预计将于明年年底完工，设计日处理能力3000万加仑。
环境与水资源部长马善高今年7月宣布，将在裕廊岛兴建第五座海水淡化厂，设计日处理能力也是3000万加仑，预计于2020年完工。
按照目前的规划，到2020年，新加坡5座海水淡化厂每天能提供1.9亿加仑的淡水，占新加坡每日淡水用量的近一半。
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