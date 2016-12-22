马来西亚铁路使区域运输线绕开新加坡，贸易规则被改变
新加坡主流报纸《海峡时报》报道，在马来西亚半岛东海岸的沿岸地区，数百万吨沙子正从南海中被挖起。这是为了准备好关丹港的运作，以配合马来西亚最昂贵的基础设施项目：由中国融资550亿马币（177亿新元）的铁路项目 。
据马来西亚官员说，东海岸铁路线项目（ECRL）将连接马来西亚半岛东部和西部海岸的港口，并可能改变目前途径新加坡、往返马六甲海峡和南海的区域贸易路线。
在最近一次访华期间，马来西亚首相纳吉与中方签署了一项协议，将铁路线项目的建设授予中国交通建设公司，并由中国进出口银行提供软贷款。该项目将于明年开始建造。
报道指出，这个项目将“改变游戏规则”，同时也揭露了中国想要在亚洲及其它地区扩大经济影响力的野心。报道认为，依此原因，在关丹港以疯狂速度进行土地开垦的行为便解释得通。
关丹港的业主是马来西亚的建设巨头怡保工程（IJM）、以及中国北部湾港股份有限公司。两家公司花费超过12亿令吉在开垦40公顷的土地上。而马来西亚政府也另外提供了10.8亿令吉，以建设一条4公里的防波提来保护港口。
这座港口将会包括1公里长的停泊场地，主要服务于附近工业区。报道指出，这片工业区是专门为与中国制造业相关的工业而设。
据官员所说，关丹港的升级将会在2018年中旬完成，并只是马来西亚最昂贵的基础设施建设的一部分。
报道指出，于1984年开始运营的关丹港是东海岸铁路线项目的核心。
这条铁路的建设将由中国提供资金和技术。它全程将长达620公里，从马来西亚东北部与泰国交界处附近的道北（Tumpat）、下到关丹港、再穿越中部山区到马来西亚最大的港口巴生港。
中国也提议在马六甲西海岸建立一个新港口，但是马来西亚政府表示项目的融资尚未确定。
另一方面，东海岸铁路线项目的资金则已经确定，由北京以软贷款的方式提供85％资金。
虽然整个项目将需要十多年的时间完成，但马来西亚政府表示，将优先建设连接关丹港与巴生港之间的250公里路段。
报道指出，东海岸铁路线项目一旦完成，将成为贸易进出亚洲的主要陆桥。
缓解中国对马六甲海峡的过度依赖
海事和物流咨询公司港口世界（PortsWorld）总经理G. Durairaj说：“除了成本问题，这个新网络将以马来西亚作为基地，为东盟创造新的替代路线并促进贸易；中国人对（关丹）港和铁路拥有直接的利益，这就是为什么这个项目被认真对待。”
据报道引述，该项目的支持者认为，如果一切按计划进行，这条新路线可以绕过新加坡，并为出口商提供进入北亚市场的新选择。来自北亚地区的出口也可能绕过新加坡，直达马六甲海峡。
基础设施和资源项目咨询公司Fergana Ventures的Jaafar Ismail就认为，巴生港到关丹港的铁路将可以为中国对马六甲海峡的过度依赖提供“重大解决方案”。目前，大约80％的中国能源需求必须通过这条狭窄的水道。他也认为，这条铁路在中期内将使克拉地峡的水道开通计划变成冗余。
铁路对马来西亚经济的影响
但是，马来西亚反对派领导人却不同意这种乐观主义。他们认为，负债沉重的马来西亚经济无法承受铁路网络的费用。他们进一步指出，该项目只凸显了首相纳吉为推动经济而对中国日益依赖。
马来西亚国家诚信党的慕查希（Mujahid Rawa）便要求道：“政府必须解释为什么突然依赖中国，以及这将如何使当地经济受益。”
他指出，他说公众的看法是“首相因为1MDB丑闻而隐藏在中国背后”。 1MDB指的是，涉及国有投资基金一马发展有限公司的资金盗用丑闻。
尽管存在反对，但是纳吉政府正持续推行东海岸铁路线项目。他们认为，该项目将是区域增长的催化剂，并会帮助缩小繁华的西海岸和东海岸的农村地区之间的经济发展水平差距。
《海峡时报》也引述经济学家的话指出，该项目可能会大力推动马来西亚国内的建筑业发展。
实际上，关丹港周边地区已经显示经济活动增长的迹象。该地区已有几家大型石油化工厂，如马来西亚国有石油公司和德国巴斯夫公司的合资公司巴斯夫石化公司（BASF Petronas Chemicals）。
报道指出，连接港口和附近工业园区的新道路和高架公路已几乎建设完毕。政府官员也说，东部经济区已经吸引了超过89亿令吉的投资，并主要来自中国制造企业。其中包括，北京金威生物科技有限公司的投资、以及广西北部湾海湾钢铁投资公司提供的35亿令吉的钢铁设施。
报道指出，完整的钢厂将占地287公顷——约半个圣淘沙岛——并将拥有350万吨的年度产量。
关丹港的总经理Mazlim Husin告诉《海峡时报》说：“这只是一个项目的规模，东海岸铁路线项目将会吸引更多这类的大型企业。”
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