新加坡老人回乡找初恋，原本凄婉的爱情故事结局竟是这样
新加坡一名85岁的老人回到家乡找寻自己70年前的初恋爱人，这原本是一个很浪漫的爱情故事，但故事的结局却让人意想不到。
先来说说这个凄美的爱情故事，85岁的老人梁叶梅（音），原籍马来西亚南部的芙蓉市。
17岁那年，梁叶梅遇见了帮家里装水管的20多岁小伙子阿一。
阿一长相俊朗，打扮时髦，留着小胡子，很快就打动了梁叶梅的芳心。当时，既没有电话，也没有手机，梁叶梅就在阿一来她家结账的时候，给了他一封情书，表达自己的爱意。
不过，和所有旧时代的爱情故事一样，梁叶梅的父母坚决反对这段感情，因为阿一没有固定工作。
无奈，两人的恋情只能转入地下。每周一和周三，梁叶梅的父母都要去吉隆坡做生意，阿一就会来到她家附近。两人相会的地点就在一棵苦楝树下。
梁叶梅21岁那年，她的父母做主，把她嫁到了新加坡。她和阿一从此失去了联系，但梁叶梅从没忘记过他。
2007年，梁叶梅在丈夫去世后，决定回老家芙蓉市一趟，寻找初恋情人阿一。
唯美的爱情故事讲完了，下面就是这段故事让人意想不到的结局。
在从新加坡去芙蓉市的大巴车上，梁叶梅的包被小偷偷走，包里还有关于阿一的唯一线索——一张70年前的老照片。
梁叶梅身无分文，只能在老家芙蓉市游荡，直到她被马来西亚华人公会的志愿者发现，送到了同心老人院。
在老人院一住就是9年，梁叶梅一直在找阿一的下路，老人院的工作人员也在帮忙，但是毫无线索。
梁叶梅在新加坡有一个儿子，但9年一直没联络，直到最近，才联系上。
梁叶梅不想回新加坡，因为她觉得离开家乡这么多年以后还能落叶归根，自己很满足。
马上就要圣诞了，梁叶梅也有一个圣诞愿望就是想再见阿一一面。希望这段爱情故事，最后能有一个好的结果。
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