为治大家的"手机依赖症"，新加坡居然想出了这招
你有手机依赖症吗？这种病的症状是走路、吃饭甚至是家人、朋友聚会，如果几分钟不看手机就觉得难受。
小编参加朋友、家人聚会时就经常遇到这种情况，人手一部手机，专心致志，说好的聊天、谈心都忘一边去了。
这是病，应该治，但好像不看手机就觉得浑身不自在，新加坡一家餐厅最近想出了一招，专治现代人的“手机依赖症”。
这家餐厅推出了放掉手机拿抵用券的活动，只要你在餐厅用餐时把手机放在专门存放处，就能拿到5新元的抵用券。
活动的目的是让大家多交流，不要一直盯着手机屏幕。
活动效果非常好，主办方表示，预先准备好的100张抵用券在一些分店几个小时内就发完了，只能再增加200张。
19岁的Alene Ku是南洋理工大学的学生，她经常会和妈妈还有妹妹一起去餐厅吃饭，这个“扔掉手机”活动让她更能专心和家人聊天。
Alene Ku表示，如果吃饭时手机就在旁边，即使没什么事，也会不停地看手机，看得无聊了，就会去社交媒体上乱逛，而且一起吃饭的朋友或是家人看到我一直在玩手机，他们也会开始玩。
但也有些人觉得，不少人都是冲着5新元抵用券去的。
61岁的退休人士Ronald Tan平时不用Facebook、推特、Instagram这些社交软件，他表示，如果不是有5新元，没人会愿意交出自己的手机。
周末，Ronald Tan喜欢和妻子一起在餐厅用餐，一张报纸，一杯咖啡，就能度过一段轻松时光。“现在的智能手机让人上瘾，以前我们只有寻呼机，但还是过得很开心。”Ronald Tan说。
为什么会令人上瘾呢？Ronald Tan表示，因为现代人总觉得有重要的事要发生，感觉有人正在联络你。
英国保诚公司曾经做过一项调查，内容是科技对人与人关系的影响，来自亚洲10个国家和地区的5000人参加了调查，新加坡有500人。
调查显示，22%的新加坡被调查者与手机的亲密度高于与伙伴。有33%的人认为，和自己相比，伙伴更喜欢和手机相处。
而有10%的人承认，会很频繁地给在同一个房间里的小伙伴发信息，超过三分之一（37%）的人认为，科技的发展提高了自己与别人深入谈话的难度。
此外，在年龄小于30岁的年轻人中有58%表示，自己花在手机发信息上的时间比和朋友面对面聊天更长。
手机让我们的生活更便捷，但是不是也让人与人之间变得冷漠了呢？
2013年，新加坡曾经举办过“手机朋友模式”的活动，让大家在与朋友聊天时把手机屏幕朝下，暂时忘掉手机。45岁的Thomas Liew参加了这个活动，但觉得没什么用。
“我把我的手机屏幕朝下了，但一点用都没有，别人还是会打电话或者发消息给你，难道不看吗？”Thomas Liew说。
这次Thomas Liew又参加了拿抵用券的活动，还带了一位朋友Michelle Kwa，这次效果怎么样呢？
Michelle Kwa说，自己手机响了几次，Thomas就把屏幕上的信息读给自己听。
所以说，要想彻底改掉“手机依赖症”真的很难，我们努力的目标只能是每天吃饭，与朋友、家人相处时尽量少玩手机。
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小编参加朋友、家人聚会时就经常遇到这种情况，人手一部手机，专心致志，说好的聊天、谈心都忘一边去了。
这是病，应该治，但好像不看手机就觉得浑身不自在，新加坡一家餐厅最近想出了一招，专治现代人的“手机依赖症”。
这家餐厅推出了放掉手机拿抵用券的活动，只要你在餐厅用餐时把手机放在专门存放处，就能拿到5新元的抵用券。
活动的目的是让大家多交流，不要一直盯着手机屏幕。
活动效果非常好，主办方表示，预先准备好的100张抵用券在一些分店几个小时内就发完了，只能再增加200张。
19岁的Alene Ku是南洋理工大学的学生，她经常会和妈妈还有妹妹一起去餐厅吃饭，这个“扔掉手机”活动让她更能专心和家人聊天。
Alene Ku表示，如果吃饭时手机就在旁边，即使没什么事，也会不停地看手机，看得无聊了，就会去社交媒体上乱逛，而且一起吃饭的朋友或是家人看到我一直在玩手机，他们也会开始玩。
但也有些人觉得，不少人都是冲着5新元抵用券去的。
61岁的退休人士Ronald Tan平时不用Facebook、推特、Instagram这些社交软件，他表示，如果不是有5新元，没人会愿意交出自己的手机。
周末，Ronald Tan喜欢和妻子一起在餐厅用餐，一张报纸，一杯咖啡，就能度过一段轻松时光。“现在的智能手机让人上瘾，以前我们只有寻呼机，但还是过得很开心。”Ronald Tan说。
为什么会令人上瘾呢？Ronald Tan表示，因为现代人总觉得有重要的事要发生，感觉有人正在联络你。
英国保诚公司曾经做过一项调查，内容是科技对人与人关系的影响，来自亚洲10个国家和地区的5000人参加了调查，新加坡有500人。
调查显示，22%的新加坡被调查者与手机的亲密度高于与伙伴。有33%的人认为，和自己相比，伙伴更喜欢和手机相处。
而有10%的人承认，会很频繁地给在同一个房间里的小伙伴发信息，超过三分之一（37%）的人认为，科技的发展提高了自己与别人深入谈话的难度。
此外，在年龄小于30岁的年轻人中有58%表示，自己花在手机发信息上的时间比和朋友面对面聊天更长。
手机让我们的生活更便捷，但是不是也让人与人之间变得冷漠了呢？
2013年，新加坡曾经举办过“手机朋友模式”的活动，让大家在与朋友聊天时把手机屏幕朝下，暂时忘掉手机。45岁的Thomas Liew参加了这个活动，但觉得没什么用。
“我把我的手机屏幕朝下了，但一点用都没有，别人还是会打电话或者发消息给你，难道不看吗？”Thomas Liew说。
这次Thomas Liew又参加了拿抵用券的活动，还带了一位朋友Michelle Kwa，这次效果怎么样呢？
Michelle Kwa说，自己手机响了几次，Thomas就把屏幕上的信息读给自己听。
所以说，要想彻底改掉“手机依赖症”真的很难，我们努力的目标只能是每天吃饭，与朋友、家人相处时尽量少玩手机。
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