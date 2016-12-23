“新加坡旁”人口增加，新马水供会有影响吗？
最近，新加坡与马来西亚的用水问题渐显严峻。这不禁令人思考，该地区的发展和人口增长，将对两国往后的水供问题带来什么样的影响。
新加坡每天需要从马来西亚的林桂水库抽取2.5亿加仑淡水，约占新加坡目前淡水用量的60%。
但是，作为新加坡四个“水龙头”之一的林桂水库，如今的库容仅剩26%。
昨日，宣布吉宝基础设施控股（Keppel Infrastructure Holdings）拿下了建造和运营新加坡第四座海水淡化厂的合同。这座海水淡化厂预计将于2020年建成，并将满足新加坡每日淡水需求量的约7%。
新加坡环境与水资源部长马善高今年7月宣布，将在裕廊岛兴建第5座海水淡化厂，并预计于2020年完工。到时，新加坡5座海水淡化厂每天能提供1.9亿加仑的淡水，占新加坡每日淡水用量的近50%。
《新报》指出，新加坡的目标是要在2060年——到时的水需求量也预计将增加一倍——之前，让新生水厂和海水淡化厂提供85%的用水量。而这也将缓解新加坡对马来西亚的水供依赖。
但是，除了对马来西亚的水供依赖之外，还有另一方面的问题。
根据彭博社此前的报导，柔佛州于2月份开始建设“森林城市（Forest City）”，并打造足以容纳70万人的居住空间。马来西亚前总理马哈迪于上月底指出，执政党国民阵线预计会引入外籍人士来此居住。
不仅如此，他认为周围的发展计划也会引来更多的外籍人士，从而在柔佛州形成150万名外籍人士的区域。
马哈迪指出，纳吉在上月初到中国进行国事访问，除了商讨东海岸铁道计划和其它经贸合作外，他相信也触及了70万外籍人士的引入事宜。
由此可见，如果该项目建设完成、加上柔佛地区的发展，本地区将迎来人口的突增。随着人口增加与地区发展，水需求量自然会增加。
届时，就算新加坡减少了对马来西亚的水供依赖，本国的水需求量和水供是否会因此受影响，则需要仔细评估。
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