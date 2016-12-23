新媒：新加坡领导人健康频出状况显示接班问题迫切
今年，新加坡无论是在国际还是国内，都遭遇了一些小颠簸。对于不断出现的偶发事件，《海峡时报》撰文分析领导交接问题的迫切性。
在国际上，美国出人意料的大选结果、以及韩国的政治风波都带来了影响；而在国内，议员们也出现了身体状况。
今年5月时，财政部长王瑞杰在内阁会议中突然中风倒地。他立即被送往医院，并接受手术成功闭合了破裂的动脉瘤。
本月初，国会副议长张有福因非酒精性脂肪性肝炎而需要接受肝脏移植手术。
另外，李显龙于8月份的国庆群众大会演讲时也突然感觉身体不适，从而中断演讲稍作休息。据医生诊断，他的晕眩是因为长时间的站立、炎热和脱水。
李显龙在休息之后重新回到台上，并说道：“经过刚刚发生的事后，我想现在谈论它（继承）是更加重要了。”
《海峡时报》指出，第一任总理李光耀于1990年交接给吴作栋、以及后者于2004年交接给现任总理李显龙时，都是以低调而高效的方式完成。而回顾上述事件，文章指出，这些事件揭示了新加坡领导层交接计划的紧迫性、以及最好的计划也有可能陷入僵局的可能性。
文中写道，随着选举中的竞争变得更加激烈，领导层的交接过程也变得不可预测。这是因为，潜在的领导者必须首先在选举中获选。
例如，教育部长王乙康曾被视为是潜在的第四代领导者，但他的团队却于2011年的大选中，在阿裕尼集选区败给了工人党。此后过了4年，他才被重新选为国会议员。
报道引述政治观察家指出，下一代领导人在接手职务前，进行观摩学习的时间将会减少。
李显龙在接手总理职务之前，已累积了20年的从政经验。报道指出，李显龙表示他将在下届大选之后的短期内进行职务交接，而下届大选将会在2021年4月前举行。
纵览被视为第四代领导层的核心成员，除了王瑞杰和王乙康之外，还有总理公署部长陈振声、社会及家庭发展部长陈川仁、国家发展部部长黄循财（2011年开始从政）、以及教育部长黄志明（于去年获选）。
而在人民行动党于本月初举行的党内选举中，黄循财、王乙康和黄志明并没有被选入中央执行委员会。
于此，《海峡时报》指出，第四代领导人将无法像李显龙一样累积长期的经验。但是，他们会获得在不同部门轮转、指导和处理政策的机会。
以目前的情况来看，关于未来政府领导人选拔方式是否需要改变的问题（直接任命行业资深人士、历经考验的企业家？或采用顶尖的公务员、经验丰富的社区领导人？），文章认为现在讨论还为时尚早。
但是，政府与领导人都曾表示，随着新的经济、社会和政治问题的出现，新加坡的系统和过程将需要不断地发展并适应国家需要。
因此，《海峡时报》在文末指出，无论情况或需求是什么，新加坡显然不会拒绝提早做出调整。
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