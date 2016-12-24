新加坡被无人驾驶车：问责、法律、规定
目前，新加坡有大约10辆无人驾驶汽车在路上跑，进行各种测试。其中包括纬壹科技园的无人驾驶出租车和南大的无人小型巴士。今天，亚洲新闻网发表文章，探讨无人驾驶技术的前景。
根据新加坡政府的计划，无人驾驶技术是可持续交通系统的一部分，除了公交车和出租车，还将被应用到垃圾回收车和清洁车上。
无人驾驶技术最大的优势在于安全性。据Atkins Acuity咨询公司统计，车祸每年在新加坡至少夺走150人的生命，而90%的车祸都与司机有关。
另外，无人驾驶也可以通过更快的反应速度和更小的安全距离，减少至少40%的拥堵。
无人驾驶技术也为那些无法驾车的人士出行提供了方便。特别是在新加坡，老龄化问题日趋严重。无人驾驶技术会为无法驾车的老人提供很大的方便。
不过南洋理工大学能源研究所主任、无人公交车系统负责人苏博德教授表示，现在无人驾驶技术还需要更多的测试来保障安全性和可靠性。
第一步是测试硬件，比如那些传感器；第二步是测试软件的冗余度，网络安全也是测试重点之一。最后，就是上路，测试无人驾驶系统面对新加坡路况时的表现，比如有摩托车突然切进车道，或者前方车辆发生故障。
苏博德教授（Subodh Mhaisalkar）指出，新加坡的无人驾驶系统和欧美的侧重点有所不同。欧美人每天驾车行驶几百公里是常事，而新加坡人只会在市区内开短途车。所以，新加坡的无人驾驶系统应着重于最后500米。
虽然无人驾驶系统更安全，但也不意味着交通事故会就此消失。特斯拉的无人驾驶型号Model S电动车就曾经出过好几起致命事故。今年10月，在纬壹科技园进行测试的无人出租车也撞上了一辆货车，导致nuTonomy公司暂停了所有的无人出租车测试。
那么问题就来了，无人驾驶车辆出了车祸，责任怎么算？
目前的研究认为，车辆制造方，而不是车上的乘客，应当为此负责。
新加坡保险协会（GIA）正在和陆交局（LTA）密切合作，研究无人驾驶车辆的保险问题。不过，目前这项研究还处于数据搜集阶段。保险协会注意到，无人驾驶车辆的保单显然会和现有的区别很大。
保险协会首席执行官Derek Teo认为，在对无人驾驶技术有全面的了解、政府相关法律出台之前，针对无人驾驶车辆的保单不会出炉。
Atkins Acuity咨询公司董事Jonathan Spear认为，无人驾驶技术需要经历技术成熟、社会接受和商业应用三个阶段，参考其他的汽车技术，比如安全气囊和自动换挡，最迟至2025年左右，无人驾驶技术就成熟了。大约2040年之后，无人驾驶技术能够真正普及。
Spear认为，技术方面应当不成问题。最大的障碍来自第二步，比如政府方面什么时候才能出台相应的法律规定。而乘客是否愿意把生命托付给车上的电脑，则是另一大挑战。
目前，大众对此的观点非常两极化，一部分很怀疑无人驾驶技术的可靠性，而另一部分则非常支持这一技术。
Spear先生对无人驾驶技术的前景非常有信心，认为它将会成为大家日常生活不可或缺的一部分，就像智能手机、手提电脑和微波炉一样。
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