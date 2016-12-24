新加坡人真的很好骗？出国后也会被骗子盯上！
如今的骗子真是神通广大，遍布全球各地，不仅在国内可能遇到骗子，出了国也逃不掉，有一名23岁的新加坡女孩到香港中文大学做交换生，就被骗了53万人民币，约合10.5万新元。
据香港媒体报道，10月份，这名女生接到了一通陌生电话，电话中的男子自称是快递公司职员，说她的一个包裹有问题，甚至还牵扯到了刑事案件。
之后就是一贯的套路了，电话被转到一个声称是执法人员的男子那里，要求她汇款到一个中国大陆的银行户口，说是协助调查。
估计这名女生也没经历过这样的事，完全乱了阵脚，所以按照对方的指示多次汇款，总额高达53万人民币，折合新元约为10.5万。
昨天，这个女孩感觉事情不太对头，于是向香港警方报警，警方调查后认为这是一起以诈骗手段获得钱财的案件，但还没有逮捕到犯罪嫌疑人。
根据香港媒体的报道，电话诈骗案的受害人有年轻化迹象，当中不少是来香港读书的学生。这起案件是近1个月内第15起，其中有10起的受害人为大学生或刚投身职场的年轻人。
看完诈骗全过程，大家是不是觉得骗子的手法似曾相识，在新加坡也有不少类似的电话诈骗案，一般对方都会自称是海关、快递公司、警方或一些政府部门，我们只要知道骗子们的套路，防范起来其实并不困难。
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