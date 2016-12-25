中国城市兴起“分享冰箱”运动

12 月 25 日电，近一个月来，每天下午 2 时，郑传宝都按时将餐厅剩余的部分菜品打包后放入门口的保鲜柜。接下来的几个小时，这些食物将被城市中不同人群取走，或自食，或与家人分享。





中国南部城市广西北海，以旅游闻名。 26 岁的郑传宝在市中心繁华的长青路上一家素食自助餐厅担任经理。从 8 月份试营业起，他就在思考如何避免食物浪费。“做餐饮最怕浪费，剩余食物增加了成本，处理起来也有难度。”他说， “ 我在网络上看到‘分享冰箱’这个概念，也想把餐厅的剩余食物免费分享给有需要的人。”





几年前， “ 分享冰箱”在国外流行，鼓励人们将富余的干净食物放到公共场合的冰箱，供有需要的人取用。近半年来，中国上海､贵阳､常州等城市不少餐厅､社区陆续出现类似的“分享冰箱”。





11 月 19 日，郑传宝特意购置了一台立式保鲜柜，每天上午和下午将餐厅的部分菜品装袋后放入保鲜柜，并贴上“有需要的人免费领取”的提示字样。





然而，事情并非如此顺利。中国不少城市的“分享冰箱”遭遇麻烦，活动被人质疑为商家作秀。有人认为领取食物的人生活并不困难，有人抨击“免费领取”会助长“懒汉”心理，还有人担心食品安全问题。北海这家新出现的“分享冰箱”也不例外。





“ 起初，冰箱放满了菜品，不少市民驻足观望，却不敢拿走。”郑传宝说，在北海市民间志愿者协会的建议下，餐厅印了宣传单，并发动员工沿街或进入社区､公园告知经济困难人群。





12 月的北海，天气渐寒。连续几个星期，下午 3 时左右，城市保洁员李女士干完手中的活，都会和几个工友去郑传宝的“分享冰箱”领取一两盒菜品带回家食用。“我家过得并不宽裕，一个月下来也能为家里节省一些菜钱。”她打开保鲜柜看了看，拿走一盒莲藕炒木耳。“天气越来越冷，但每次取用菜品，我们的心是温暖的。”李女士笑着说，考虑到有需求的人较多，领取食物的人都比较自觉，不多拿。





为了防止市民拿到变质食物，餐厅员工早晚两次定期检查保鲜柜，处理放置时间超过 1 天的菜品。餐厅工作人员邹瑜佳说，菜品会写明放置时间､食用时间､餐厅电话等信息，提醒领取者及时食用。





考虑到食品安全，餐厅在门口安装了监控探头，每天餐厅结束营业后将保鲜柜运回屋内。“ 1 个多月了，没发生任何问题。”郑传宝说，平均每天供应 40 盒菜品， 1 个月已送出近 1200 盒，分享的都是餐厅干净的食物，每份菜都留样封存一天。





“ 活动本身就是主张不浪费干净的食物，单靠一家餐厅供应难以满足多数人的需求。”志愿者艾鱼表示， “ 分享”模式要继续下去，更大范围帮助经济困难群体，需要更多餐厅､社区加入到分享活动中来。 ( 新华社 )

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