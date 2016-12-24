新加坡经济会变成“新的亚洲病夫”？
新加坡的经济真的就此一蹶不振了吗，12月8日，新加坡本地新闻网站亚洲第一站（AsiaOne）发表了一篇来自香港的报道，称新加坡现在“士气低落”，有些经济学家已经把新加坡经济称为“新的亚洲病夫（the new sick man of Asia）”。
今天《海峡时报》刊登了新加坡外交部巡回大使、新加坡国立大学政策研究所特别顾问许通美先生的文章，从四个方面对这种说法进行了反驳。
1、新加坡经济现状如何？
贸工部预测，今年新加坡的经济增速为1.4%。除了旅游业及相关行业，其他行业，包括制造业、金融业、保险业、建筑业、零售业等都表现不佳。和一年前相比，非石油相关产业萎缩。不过，失业率仍然保持在2.1%的低位。
所以，新加坡的商业乐观指数（Business Optimism Index）下跌也在所难免。
2、新加坡经济表现亚洲最差？
去年，新加坡的人均GDP高达72711新元，亚洲第一。不过考虑到经济发展程度的不同，拿新加坡去和中低收入国家比发展速度，显然是不公平的。
和新加坡作比较的应该是日本、韩国、台湾、香港这样的高收入经济体。这四个经济体今年的GDP增幅预期分别是2.4%、2.6%、1.1%和2.1%。显然，最糟糕的不是新加坡，是台湾。
3、新加坡经济面临的是周期性还是结构性问题？
许通美认为，这一轮经济疲软大部分还是周期性的问题。其中，有部分是结构性问题。
新加坡的外贸总额是GDP的三倍，是世界上最依赖外贸的经济体。全球贸易萎缩，新加坡经济自然好不起来。
另外，新加坡的主要贸易伙伴中，除了印度和东盟国家，其他国家包括中国、美国、欧洲和日本，最近几年经济发展都在减速。
石油天然气行业，新加坡的支柱产业之一，最近一段时间也不景气。
不过，新加坡一些有远见的经济学者也指出，新加坡经济也有结构性问题，比如高成本、收紧的劳工政策和不肯冒险的决策者。
特别是本地的中小企业，一方面要面临高额租金，另一方面又无法雇佣更多的外籍员工。
许通美表示，自己的一些朋友最近也选择关门大吉，因为收入赶不上房租上涨的速度。房地产投资信托对投资者而言是个好东西，但对租户造成了很大的压力。
许通美说，自己一位在新加坡居住超过30年的爱尔兰朋友就有这样的警告，新加坡正在成为一个“纯粹的食利社会（rentier society）”。
4、悲观还是乐观？
那么，到底应该对新加坡经济持悲观还是乐观态度呢？许通美还是保持乐观，因为：
新加坡政府廉洁高效，法律规范
新加坡有世界一流的基础设施
在新加坡创业很容易
新加坡的劳动者素质高、勤劳肯干
新加坡是区域金融和商业中心
IT产业在新加坡深入人心，并且政府致力于创造“智慧国”
新加坡人乐于接受变化和挑战
许通美还指出，新经济环境下，最重要的资源是人。知识型经济代表着未来，创意、创业和生产力是经济增长的原动力。
新加坡教育体系优良，在最近的TIMS和PISA考试中都名列榜首，国大和南大也在泰晤士高等教育排行榜上位居亚洲前两名。
新加坡政府也一直大力发展教育和技能培训，紧跟世界潮流，保持自己的竞争力。
在世界经济论坛的竞争力排名中，新加坡仅次于瑞士，排名第二；洛桑管理学院的竞争力排名中，新加坡仅次于香港、瑞士和美国，排名第四。这也显示了国际社会对新加坡的信心。
随着世界经济的回暖，相信新加坡经济肯定也会跟着复苏。
新加坡很幸运，就在人类历史上最大的三个发展中经济体旁边——中国、印度和东盟。新加坡也深度参与了这些经济体的发展。
所以，新加坡的未来会是非常光明的。
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