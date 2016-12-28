美国前驻菲大使阴谋推翻杜特尔特？ 菲议长呼吁调查
菲律宾众议院议长怀疑前美国驻菲大使主导推翻杜特尔特的计划，并呼吁对此展开调查。
《马尼拉时报》报道，菲律宾众议院议长阿尔瓦雷兹（Pantaleon Alvarez）昨日呼吁国会对前美国驻菲大使戈德堡（Philip Goldberg）为推翻杜特尔特所制定的 “蓝图”开展调查。
《海峡时报》报道，美国国务院否认有这样的阴谋。
阿尔瓦雷兹在一份声明中说：“如果是真的，这不仅对我国的政治稳定，而且对我国的经济和社会结构会有严重的后果。这也将严重影响我们与美国的关系。”
他补充道：“鉴于这项指控的严重性，我要求进行国会调查，以确定这个推翻杜特尔特总统的阴谋是否有根据。”
但他也指出，无论如何，针对杜特尔特的政变阴谋都构成了对菲律宾主权的侵犯。
《海峡时报》指出，在所谓的戈德堡“蓝图”中，推翻杜特尔特的战略包括对菲律宾的政治和经济孤立、通过勒索邻国以让他们反对杜特尔特、以及削减与菲律宾的贸易。
《马尼拉日报》也指出，戈德堡敦促美国政府对杜特尔特采取“社会、经济、政治、以及外交的联合行动”，以将杜特尔特从总统职务上剔除。
杜特尔特的发言人阿贝拉（Ernesto Abella）表示，美国国务院已经否认参与推翻杜特尔特的所谓阴谋。
阿贝拉也指出，戈德堡据说曾承认要推翻杜特尔特是“困难”的。
报道指出，戈德堡于10月份结束驻菲职务之前，与杜特尔特曾关系破裂。杜特尔特曾在竞选期间就1989年的澳洲女传教士被奸杀案件开过玩笑，因此受到戈德堡的非难。而杜特尔特也批评回戈德堡。
《海峡时报》指出，尽管杜特尔特的国内缉毒行动所造成的死亡人数不断上升，但在最新的民调中，他仍然保持“优秀”的支持率。
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