这名在新加坡诈骗了1亿新元的中国新移民终于被抓到了！
今年7月，有新加坡媒体曝出，中国新移民潘家颖在新加坡各处拉人投资中国公司，投资钱到手，潘家颖人却失踪了，诈骗金额超过一亿新元，最近案件有了新的进展，潘家颖被抓住了！
潘家颖是在今年8月，就是案发后大约一个月被中国警方逮捕。根据新华社24日的报道，中国山西省长治市警方破获重大系列诈骗案，8月16日在北京市一银行将正在办理业务的犯罪嫌疑人潘某颖当场抓获。
新华社报道说，潘某颖在中国北京和新加坡注册成立瑞松国际控股有限公司，以高利息高回报为诱饵，先后骗取北京市、云南省、四川省、广东省及新加坡等地的多人入股，涉案金额上亿元人民币。
8月8日，长治市长子县公安局接到群众报案称，王某被潘某颖诈骗人民币500万元人民币。接到报案后，警方立即展开调查。8月16日，民警根据掌握的线索，在北京市一银行将正在办理业务的犯罪嫌疑人她当场抓获。
经查，今年5月份，受害人王某在新加坡经商办理业务需要兑换新加坡币，通过他人结识犯罪嫌疑人潘某颖，潘某颖承诺能给王某兑换新加坡币。6月1日，王某将500万元人民币汇入潘某颖指定的账户后，潘某颖以各种理由推拖兑币，直至失去联系。
目前，案件仍在进一步审理中。
上述报道中的潘某颖真名为潘家颖。在今年7月这起诈骗案在新加坡爆出后，就有新加坡媒体挖出了潘家颖的背景，她是一投资公司的女董事，这家投资公司就是上面提到的瑞松国际控股有限公司。
目前公司的网站已经关闭，但我们翻阅之前媒体的新闻，能看到和瑞松国际控股有限公司有关的报道，有网友表示，潘家颖经常与新加坡名流和政商届人士合影。
此外，潘家颖也曾是中国新移民组织新加坡晋商商会的名誉副会长，在事件曝光后，新加坡晋商商会就发出了公告，免去其名誉副会长的职位。
根据新华社和新加坡本地媒体的报道，潘家颖以高额利益（三个月就能获得3%利息）为诱饵进行诈骗，甚至有在新加坡的陪读妈妈投资了近百万美元（约合146万新元）。
46岁的崔女士，前后投资了100万美元，最后血本无归。
据了解，潘家颖从新加坡失踪时，是在乌节路一带租用公寓，和一个女儿住在一起。
据了解，在新加坡被骗的受害者至少有50人，如今潘家颖被抓住可谓是大快人心，但不知道这些受害者的钱还能要得回来吗？
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