马云见特朗普，允为美国创造100万份工作
阿里巴巴集团主席马云于昨日会见特朗普，并商谈如何帮助美国创造100万份工作。
彭博社报道，为了在美国创造就业机会，阿里巴巴集团将在该公司的平台上增加100万家中小型美国企业，并预计每一家企业会雇佣一名新员工。
此前，特朗普曾指责中国偷走美国的工作，并威胁要对中国贸易实施高额关税。近期，阿里巴巴集团也被认为未有效打击盗版商品，而被美国重新列入“恶名市场”黑名单。
彭博社指出，尽管如此，阿里巴巴若希望扩张国际市场，它还是需要与特朗普建立良好的合作关系。
就此，马云与特朗普在纽约举行了40分钟的会谈。两人的会谈符合了阿里巴巴希望将国外商品带给中国消费者的长期目标。
据彭博社引述，马云也表示，他希望阿里巴巴公司从中国以外获得一半的收入，以抵消国内的经济增长放缓。
实际上，阿里巴巴的业务有很大一部分与美国贸易有关。因此，彭博社指出，阿里巴巴集团也不会希望特朗普将其竞选宣言付诸实践。高额关税将降低阿里巴巴全球速卖通（AliExpress）——中国商家向美国消费者进行销售的平台——的需求。任何贸易纠纷也可能伤害阿里巴巴的天猫市场——将美国和国际品牌销售给中国消费者的市场。
据该公司称，阿里巴巴平台上于去年共有7000家美国品牌向中国消费者销售高达150亿美元的商品。
在会面结束之后，阿里巴巴在推特上发文说：“阿里巴巴将帮助100万美国小公司和农场主通过其平台向中国和亚洲客户出售商品，来创造100万个美国就业。”
而特朗普也告诉记者说：“马云和我正要一起干一些大事。”
据BBC中文网引述，他说：“我们讨论了帮助美国小企业通过阿里巴巴平台向中国和亚洲出售产品的问题。”
据路透社引述，马云也说：“我们主要谈论了小型企业、年轻人、以及销售给中国的美国农产品。我们也认为，中美关系应该加强，应该更加友善。”
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