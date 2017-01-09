中国新加坡司法战开打
综合讯，新加坡装甲车在香港被扣一事今天进入新的高潮，新加坡国防部长黄永宏直指香港扣押新加坡武装部队装甲车违反国际法和香港法律，而中国外交部发言人陆慷则回呛要新加坡“切实遵循”中国香港特别行政区的法律。
可见，一场司法战已经开打。而且，其中牵涉到香港法律以及国际法。
9辆装甲运兵车，是新加坡武装部队在台湾举行的例常海外军训后，从台湾运回新加坡。并于去年11月23日途径香港时，被香港海关扣留。此次事件加剧了新加坡与中国原本因为南海问题已经紧张的关系。
黄永宏今天国会上回答议员询问时说，装甲车是新加坡政府的财产。
据路透社以英文引述，他说：“它们受到主权豁免的保护，即使他们是由商业运输商运输。它们免于外国的任何限制措施。它们不能被其它国家合法地拘留或没收。”
海峡时报网站则引述黄永宏说，即便是由商业运输商负责运输，新加坡武装部队的装甲车依然受到主权豁免保护。依此，他补充道，装甲车免于他国的限制措施，而且不能被他国合法地扣留或没收。
他解释道，是否有遵守香港海关规则是运输商美国总统轮船公司（APL）与香港相关当局之间的事，而他们的争议并不影响新加坡对这批装甲车所具有的法律地位和权利。
这九辆装甲车总值3000万新元。而是否要向APL采取法律行动和索取保险赔偿的问题，黄永宏表示律师已经给予咨询，并且正在考虑这一点。
此外，新加坡总理李显龙已写信给香港特首梁振英，要求立刻归还新加坡被扣的装甲车。据报道，香港当局已回复，并表示目前正在进行调查，因此还需要一些时间。
由于新加坡方面直指香港扣留装甲车违反国际法和香港法律，逼得中国外交部发言人陆慷迅速给予回应。
今天下午的记者会上，有媒体问：新加坡国防部长黄永宏今天在国会回应议员质询时表示，香港海关扣留新加坡军队装甲车的行动不符合香港法律和有关国际法规定。被扣装甲车系新加坡政府资产，在国际法上享有“主权豁免”，香港特区政府应尽快归还。中方对此有何回应？
陆慷也以法律角度回呛黄永宏。
他说：“希望新加坡方面切实遵循中国香港特别行政区的法律。”
陆慷还说：“据了解，香港特区政府现在正按照相关法律法规处理此事。我们希望有关方面谨言慎行。”
陆慷的说法，其实是反驳了黄永宏香港海关违反香港法律的说法，反过来暗示新加坡没有“切实遵循”香港法律。不过，针对国际法，陆慷没有回应。
两国一来一往，显示对事件是否违反香港法律，有着完全不同的说法。这意味着，新加坡可能需要在香港法庭捍卫自己的主张，而香港海关也必须在法庭上证明自己的做法是合法的。
至于国际法，新加坡一直主张国际仲裁，而中国则反对交由第三方仲裁。未来新加坡是否会如菲律宾那样单方面提起仲裁，是一个值得关注的重点。
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