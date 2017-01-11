首次出席世界经济论坛 习近平将促进全球化包容性
今年的世界经济论坛将于1月17日至20日举行。路透社指出，公众对全球化的敌意、以及美国候任总统特朗普关于贸易的言论等话题将成为此届论坛的讨论焦点。
特朗普将于1月20日宣誓就职。
中国外交副部长李保东在媒体吹风会上指出：“经济全球化正面临抵抗”，而中国将提出关于如何“引导经济全球化走向更大包容性”的观点，从而回应国际社会关于全球化的关切。
据路透社报道，李保东指出特朗普等人针对中国所发表的贸易保护主义批评是不公正的。他说：“贸易保护主义将导致孤立，并不符合任何人的利益。”
他表示，中国与特朗普过渡团队在论坛上的“沟通渠道是开放的”，但是会面安排可能会很困难。
路透社指出，在特朗普确认获选美国总统的几日后，习近平便于11月在秘鲁出席了一个亚太地区领导人论坛，并誓言要打击保护主义、推进多边贸易协定。
习近平将于1月15日至18日对瑞士进行国事访问，并于17日出席在瑞士达沃斯举行的经济论坛。
路透社指出，这将使习近平成为第一位出席世界经济论坛的中国国家主席。
报道称，位于中国的外国企业长久以来都在抱怨中国政策中的保护主义、以及中国市场缺乏准入的问题。其中包括 一项“中国制造2025”的计划，该计划要求逐步增加先进信息技术、机器人技术等领域的国内组成部分。
美国方面的代表将包括副总统拜登（Joe Biden）、国务卿克里（John Kerry）、以及特朗普过渡团队的代表。
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