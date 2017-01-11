特朗普提名国务卿：中国的南海填海活动属违法
根据特朗普过渡团队所提供的演讲稿副本，蒂勒森说：“中国在南海争议地区的岛屿建筑是非法的、且无视国际规范。”
蒂勒森是前埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）执行长。
美联社指出，他对中国行为的犀利言论预计将引起中国的强烈反应。
蒂勒森也将指出：“中国的经济和贸易做法并不总是遵守其对全球协定的承诺。它窃取了我们的知识产权，并且在数字领域是具有侵略性的扩张主义者。它没有利用其全部影响力遏制朝鲜，因此这方面也不是一个可靠的合作伙伴。”
“中国已经被证明会恣意地追求自己的目标，而这有时是与美国利益有所冲突。我们必须应对我们所看到的，而不是我们预期的。”
近年来，人们越来越关注中国在南海建造的人工岛屿、以及在这个水域的珊瑚礁和岛屿上建造的机场跑道和码头。
美联社指出，中国在过去几年中已在礁石上建造了超过1214公顷的土地。
此外，中国也对大部分的南海领域宣称了主权。该水域每年大约有5兆美元的船载贸易经过。而邻国文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也有主权声称。
此前，特朗普打破了中美关系的传统，与台湾总统蔡英文进行通话，因而惹得中国不满。中国因此排除航母辽宁舰到南海进行演习，引起了该地区的紧张局势。
但不排除创造性合作的必要性
但是，蒂勒森也认为，华盛顿与北京的关系既是对抗性的，也是友好的。他强调了“看到两国关系的积极方面”的必要性。
他说：“我们两国的经济福祉是密不可分的。 中国一直是遏制激进伊斯兰主义的一个有价值的盟友。我们不应该让对有分歧的问题排除其它可以有创造性合作领域。”
但是，为了实现21世纪的和平与安全，蒂勒森表示美国的领导角色不仅需要延续，更需要强化。
他说：“简单地说，我们是唯一具有能力和道德指南针，以塑造美好世界的全球超级大国。 如果我们不领导，我们将可能使世界陷入混乱和危险中。”
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