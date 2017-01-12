“8年抗战”改为14年，外媒怎么说？
几代人脑海中根深蒂固的“八年抗日战争”，如今将得到一个新名字、扩为更长的时间段。
在昨日的声明中，中国当局命令教育者重新编写教科书，并将1937年到1945年的“8年抗战”，改写成1931年到1945年的“14年抗战”。
《纽约时报》报道指出，此举的目的是为了煽动民族主义，并为执政的共产党赢得支持。
这项决定将抗日战争的起点从“卢沟桥事变”，往前延伸到1931年日军入侵中国东北的“九一八事变”。
中国教育部表示，为抗战历史增加6年，旨在促进爱国主义教育，并凸显共产党在抵抗日本法西斯主义中的“核心作用”。
《纽约时报》指出，鉴于习近平向学校大力推荐学习共产党历史和思想，这似乎也旨在为共产党赢取年轻人的支持。
中国历史学家章立凡认为，从历史学的角度来看，修改战争时间是合理的。但是，他也认为，这对中共也会有政治利益，并会鼓励反日情绪。
据报道引述，他说：“中国领导人仍有冷战思维。他们正试图在世界上塑造假想的敌人。”
报道指出，中国共产党在内战之后，于1931年到1937年之间处于散乱状态，因此许多历史学家认为，抗日战争主要是国民党在进行战斗。
伦敦国王学院中国政治教授克里•布朗（Kerry Brown）认为此次教科书修改夸大了中共的贡献。
据引述，他说：“这表明了共产党随时寻求合法性来源的持续热情，并且相较于真正的力量，它显示出了更多的不安全。”
日本外务省新闻秘书川村泰久（Yasuhisa Kawamura）今日表示，战争的长短不是由中国政府所决定。他说：“日本和中国应该表明，不会过分关注不幸的过去。这很重要。”
习近平曾指责日本扭曲历史，而中国国家新闻媒体也不断批评日本通过修改教科书，以减少对日本士兵暴行的记录。
在北京，则有许多人赞扬政府修改教科书的决定。
人民网的评论则指出，教科书的修改“意味着东北抗联可歌可泣的壮烈抗战，被认可、被还原。”
此外，该评论也指出，那些在牺牲于“卢沟桥事变”之前的人 ，如蒋光鼐、蔡廷锴等国民革命军第十九路军成员、以及毕业于黄埔军校的赵一曼等，可以被“堂堂正正写入中国抗战正史”。
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