Facebook加强与新闻机构合作，打击假消息
路透社报道，Facebook昨日推出了“新闻项目（Journalism Project）”，并希望深化与新闻机构的关系。
报道指出，不到一个星期前，Facebook曾表示正在招聘前CNN记者兼主持人坎贝尔•布朗（Campbell Brown）作为其新闻合作伙伴部门的负责人。
作为新闻项目的一部分，Facebook表示将重点改善其当前的现场（Live）、360、以及即时文章等消息推送形式。
Facebook表示，它将使用“即时文章”的模式测试一项功能，以允许读者一次性阅读到多个他们喜欢的新闻机构的文章。
此外，Facebook也将与第三方机构进行合作，以推广“新闻素养”、帮助用户决定哪些消息来源是值得信赖的，并将继续努力打击假消息。
路透社指出，Facebook在过去几个月中遭到批评，指责该公司在美国总统竞选期间没有处理好其平台上的假新闻问题。
Facebook的产品总监西莫（西莫）Fidji Simo在一篇博客中写道：“我们非常关心如何确保一个健康的新闻生态系统、以及让新闻业能够蓬勃发展。 ”
另外，Facebook也表示会探讨在常规视频中引入广告插播，而该公司先前已测试过直播视频的广告格式。
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