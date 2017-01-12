小米的2017年“小目标”：先赚个1000亿
综合讯，小米创始人雷军于今日的公司年会上定下2017年目标。他表示，希望在小米在2017年的整体收入破1000亿人民币。
据路透社引述，他说：“最糟糕的已经过去了。”
报道指出，成立7年的小米曾是全球最有价值的初创公司，并曾有望成为中国的苹果公司。但是，它在2015年成为中国智能手机厂商中排名第二之后，于2016年却掉出了五名之外。
去年，随着全球智能手机市场的增长停滞不前，小米也面临了来自华为、Oppo、Vivo等品牌的竞争。
作为回应，小米表示已对几个业务领域进行了调整，其中包括增加线下零售业务、以及推动更多的海外业务。
新华社报道，2017年小米将聚焦5大核心战略，分别是：黑科技、新零售、国际化、人工智能和互联网金融五大部分。
雷军并没有详细说明小米的财务业绩，但他表示，小米在印度市场排名前三，销售额超过10亿，而其智能硬件生态系统的收入超过150亿人民币。他也说，网络收入翻了一番，但没有提供数字。
展望未来，小米计划在2017年增加200间小米之家的商店，并在未来3年内达到1000间商店，以加强其线下零售业务。
路透社指出，这是因为电子商务在中国整体智能手机市场中仅占有20％。
雷军表示，小米如今有54间小米之家的商店。
据新华社报道，关于小米参股的互联网银行——新网银行，雷军透露目前已经组建起300多人的团队，在金融领域已经完成贷款、保险、证券、理财和支付等全领域布局，还拿到多种金融牌照。
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