法媒：大国争相提高军费 特别是亚洲
法国《回声报》报道称，法国三军总参谋长皮埃尔·德维利耶将军2016年12月末在《回声报》中曾警告说：“无忧无虑的时代已经结束。”他认为，除了伊斯兰极端恐怖主义带来的不稳定外，各大国重新武装的战略也在回归，从而使全球治理规则受损。
全球军费开支在历经多年的下滑或者停滞后自2015年出现新一轮周期的增长。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2015年全球军费开支达到1.676万亿美元，占全球生产总值的2.3%。IHS马基特公司最近一项推算认为，2016年的军费开支继续增长，增幅为1%。这种增长局面其实掩盖了一些与此有反差的现实：经过多年疯狂增长后，俄罗斯、沙特阿拉伯等一些石油出口国不得不在2016年削减开支。
IHS马基特公司的数据显示，占全球军费开支三分之一的美国军费达到6220亿美元。尤为重要的是，当选总统特朗普保证要重振美国核武军备和增加海军开支。他同样给美国对欧洲国家的军事支持提出条件，从而导致后者军费开支可能增长。
在经历超过15年的“裁军”之后，欧盟28个成员国中只有4个国家(包括全球军费开支第三大国英国，2016年军费538亿美元)遵守北约确定的将2%的国内生产总值用于国防的目标。如果其他国家都达到这个目标，那么就意味着每年军费增加1000亿美元。
法国2017年军费预算将增长到327亿欧元。德国打算到2020年使军费提高到390亿欧元。尤其出于应对俄罗斯压力的原因，波罗的海国家和东欧国家均显示出对军备进行新一轮投入的意愿。
不过，真正拉动全球军费开支上涨的不在上述地区。除了伊斯兰极端恐怖主义引发的不稳定以及沙特阿拉伯和伊朗之间的竞赛所导致的海湾地区出现军备订购超额之外，真正的军费增长来自亚洲地区。
报道称，亚洲地区军费开支已经要比所有欧洲国家军费开支还多出1000亿美元!中国已经是世界军费预算第二大国。2015年5月公布的国防白皮书展现了中国对战略利益、尤其涉及海洋方面战略利益的明确态度。中国正在全速配备一流水平的军事舰队。这就是中国第一艘航空母舰在太平洋首次进行军演的意义所在。第二艘航母也在建造之中。包括中国推动的新丝绸之路计划以及在巴基斯坦瓜达尔港的计划在内，北京从防御到投放的意图使邻国印度恼火。印度最近刚投票通过了提高8%的军费预算。在2016年全球军费开支榜单中，印度提升两位，现已位列第四。
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