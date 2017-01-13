中巴经济走廊引发印度担忧 学者：无须惧怕
“一带一路”倡议自2013年提出后就成了中国经济和政治外交活动最重要的组成部分。但是，印度对这一项目的看法就没有那么乐观了。
前外交秘书希亚姆·萨兰认为，“一带一路”不仅仅是一个经济倡议，而是一个有着明确政治和安全意味的倡议。在萨兰看来，它是“中国构建的一块陆海地缘政治疆域”。
巴基斯坦真纳大学政治和国际关系学院学者萨阿达特·哈桑·比拉勒在《外交学人》网站撰文指出，印度无需惧怕中国的“一带一路”。
他认为，新德里无须感到绝望，因为印度已经是现有的亚洲多极架构的重要组成部分。从印度的角度看，亚洲的物流状况并不像乍看上去那样惨淡。
他写道，“一带一路”倡议在最初宣布时激发了全世界的想象力，但请不要忘记，印度本身也处于主要地区连通项目的中心。这些项目或许不像“一带一路”那样具有戏剧性的效果，但它们把许多可靠的伙伴联系在一起，并且有能力把该地区的经济和地缘政治形势向对印度有利的方向改变。因此，印度几乎没有必要对“一带一路”感到不安。
印度最重要的连通项目当然是从伊朗恰巴哈尔港通往阿富汗的贸易和运输走廊，这一走廊与阿富汗的公路网络相连；印度已经通过扎兰季-迪拉腊姆公路对这一网络作出了贡献。该项目对印度具有重要的经济和战略价值，因为它提供了通往阿富汗的无障碍通道，并让印度和伊朗能够共同为阿富汗的经济发展和政治稳定贡献力量。而且该项目的重要性并不限于阿富汗：它提供了一条穿过相对安宁的阿富汗北部地区、通往所有中亚共和国的公路，这条公路的终点是哈萨克斯坦的阿拉木图。
他指出，“一带一路”尽管是由中国推动，但该倡议对路线和内容持开放态度。因此，印度的参与同样也带来了机会：对该倡议进行塑造，使其符合印度的需求和利益。印度的自发参与以及由此起到的增强经济活力的作用同样将引发中国对印度的巨大好感。这种好感很可能会影响其他领域，包括中国可能会支持印度加入核供应国集团，以及愿意就反恐问题加大对巴基斯坦政府的压力。
他认为，对中巴经济走廊以及更宏观的“一带一路”倡议的参与，还将使印度能在中亚和东南亚扮演“摇摆因素”的角色。印度通过中巴经济走廊参与巴基斯坦经济，也是影响巴基斯坦政治和政府的机会。巴基斯坦人或中国人会同意印度加入吗？两国都有一些团体认为印度的参与会带来商业好处，它们很可能会力促把新德里纳入进来。
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