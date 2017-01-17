暴饮后为何总会暴食？
你有没有想过，为什么在酒吧豪饮一夜之后，第二天往往会到麦当劳大吃一顿？
新研究表明，暴饮后常会暴食是有生物学原因的。虽然研究并没有找到阻止人们前往快餐店的方法，但至少你知道，并不是你一个人这样自甘堕落。
美国《医学快讯》报道，在研究中，研究人员让一部分实验鼠摄入酒精，另一部分则没有摄入，然后对老鼠的大脑进行扫描，看看喝酒之后胃口大增是否有神经学解释。他们发现，老鼠摄取酒精后，大脑中位于下丘脑的一个名为AGRP神经元的区域被激活。这说明，暴饮后的暴食可能是由这个区域的持续活动造成的。
尽管研究人员早就在关注暴饮暴食的现象，但他们一直不明白为什么暴食会在暴饮后出现。比如，酒的热量较高，而高热量一般会带来饱腹感，而不是饥饿感。但在暴饮后的情况却并不是这样。
尽管出于伦理原因，这个实验不能在人类身上展开，但老鼠的表现与豪饮后的人表现一样。相比没有摄入酒精的老鼠，那些摄取了酒精的老鼠表现得更饿，吃得更多。这种表现在第二天更为强烈，这也许可以解释为什么那些宿醉的人往往会通过暴食来获得安慰。老鼠大脑中的神经元在第二天一整天都保持兴奋，促使它们在即使已经饱了的情况下依然继续进食。
偶尔暴饮暴食一下没什么要紧，但一些研究人员认为，这两种习惯结合起来在一定程度上使得西方人的肥胖现象日益增长，因此其危害比看起来要大。
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