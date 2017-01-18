为什么会在新加坡樟宜机场遗失那么奇葩的东西……
新加坡樟宜机场的失物招领处每个月都会寻获3300件——或更多——遗失物品。
本月，樟宜机场网站发布一篇文章，介绍了在机场失物招领处发现的最奇怪的东西。
作为世界上最繁忙的机场之一，或许你会觉得这个数字还不够惊人。那就来看看其中的物品吧……
1：一套完整的床架
搭乘飞机的乘客有的大包小包。如果匆忙之际遗漏了某件行李，这件行李就会被放到失物招领处。
但是，床架总遗漏不了吧？
机场员工认为，一些旅客可能将物品带到机场后才发现他们太大无法带上飞机，所以只好留在机场。
其它类似物品还包括洗衣机、酒柜等……
2： 小仓鼠
一个装有小仓鼠的笼子在机场的公共区域被发现。幸好，它的主人半个小时候想起了它！
3：金条
是的，你没看错，就是金条！
樟宜机场指出，这大概是遗失物品中最为昂贵的物品。
遗失的金条重达1公斤，价值超过5万新币。它被发现地落在了2号航站楼过境区域的地上。
被发现后，该金条被置于失物招领处，直到失主——当时已经到了马来西亚并在那里向警察报失——回到新加坡领回。
另外，遗失物品还包括被戴过的假牙、成人玩具等……
樟宜机场表示，失物招领处会将遗失物品保留60天，等待失主领取。超过60天之后，箱包、衣物、手表等非私密物品，将会捐赠给慈善机构。而包含私人信息的电话、文件等物品则会被焚毁。
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