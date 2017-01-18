为何减肥食品大多不奏效
大部分加肥食品之所以注定不奏效至少有一个明显原因，你就是它不会给人带来乐趣。
但这个解释并未描绘出减肥究竟有多难的完整情形。例如，为什么有人有毅力坚持严格的饮食而减掉一半体重，而其他人坚持同样的饮食计划反而增重了？
和生活中大多数事情一样，这个问题的答案是复杂的。这就是为什么减肥专家开始把肥胖看作一组疾病，而非单一的问题，就像医生看待癌症一样。
马萨诸塞综合肥胖、新陈代谢和营养研究所主任李卡普兰博士对英国《泰晤士报》记者说，他估计可能有多达59种不同类型的肥胖。59种！因此，对一种类型的肥胖有效的疗法，它对所有类型的肥胖都有效的可能性也相当低。
与癌症进行类比是思考肥胖问题的一个有用方式。你不会切除肺癌患者的乳房，除非你是个不具备基本解剖知识却不知道何故获准从医学院毕业的外科医生。
此外，还有30多个基因可能与肥胖有关，但研究人员仍难搞清到底哪些遗传和环境因素与肥胖最有关联。我们仍知之甚少的是，这些基因究竟如何相互作用并与环境发生关联从而致人肥胖。而如果无法搞清原因，治疗肥胖就会变得更加困难。
了解家族史有一定帮助，但它当然不会决定你的命运。波士顿医疗中心营养和体重管理部门负责人卡洛琳博士说：“父母或家庭成员肥胖的人并不注定会超重，但知道你的基因可能对高糖和高饱和脂肪食物尤其敏感将有助于了解个性化需求。那些带有容易使自己增重的基因的人会在充斥着廉价和不健康食品环境中增重。”
虽然减肥的一般原则——健康饮食、经常锻炼、睡眠充足都是对的，但吃多少和健康饮食具体意味着什么，是因人而异的。遗憾的是，治疗通常是一个试错的过程，直到人们发现究竟什么对他们减肥有效。
例如，卡普兰博士对《纽约时报》记者说，他对肥胖患者试用了40种疗法，包括不同的饮食、有氧运动、加强睡眠和几十种药物。
此外，即使有些人一开始体重减轻了，但能保持下去才是关键。大部分体重减轻的人会反弹，这令对肥胖采取综合疗法变得更加困难。
找到可持续的减肥方案并不容易，但在合适的方案、成套技巧和心态的帮助下，这是有可能做到的，只是可能需要比预期更长的时间才能找到对你奏效的方法。
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