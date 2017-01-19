双坡高铁为何磨洋工，网友神猜测
中国、日本、韩国等国将参与双坡高铁的竞标。夺标者可负责建设全程长350公里、行驶时间为90分钟的“双坡高铁”。该项目总投资预计为143亿美元左右。
日前，中国驻马大使黄惠康表示，中国方面只需要5年时间就可完成双坡高铁的建设。
但是，马来西亚陆路公共交通委员会主席赛哈密16日出席高速铁路展览推介仪式时回应说，尽管中国能够在5年内完成“双坡高铁”的建设，工程还是必须依照马来西亚与新加坡的双边协议，在2026年完成。
为什么明明可以用一半时间完成的时候，非要“磨洋工”呢？而且，差别还是5年和10年！
对此，网友们都有非常独到的见解。
一派网友认为，可能是怕太快完成会影响到质量。毕竟慢工出细活，就如中国旧式建筑讲究“磨砖对缝”。只有经过“磨工”，建筑才有质量和质感。
但是，真的只是质量的考量吗？有的网友则指出：“质量与时间无关，跟态度有关。”
对此抱有怀疑的网友也提出了不同的想法。
有的认为，是政治因素的考量。有者认为，是马来西亚政府本身为贪污留下空间，有者则认为是为了攒政绩。
也有网友认为不是政绩，而是一种政治负担。拉长时间，是为了把锅甩给下一届政府，或者……是还不起钱。
也有人从工人的角度出发。有的认为，延长工程时间可以创造就业，也有的指出了马来西亚人与中国人工作方式的差别。
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