2017年将是普京之年
俄罗斯总统普京23日的记者招待会，更像是在发布一个胜利公告。普京庆祝了过去一年取得的成功，并宣告了2017年的奋斗目标。
在叙利亚，阿勒颇的胜利实现了俄罗斯自2015年9月以来一直在该地区寻求的楔入战略。
自宣布军事干预已过去15个月，俄罗斯实现了主要目标。它使其上世纪70年代以来的盟友巴沙尔·阿萨德的政治回复了活力。
今后，关于叙利亚未来的谈判要看俄罗斯的脚本。
在该地区，俄罗斯与伊朗的联盟是主导力量，土耳其与反对莫斯科的人结盟，海湾逊尼派国家处于防守地位。
俄罗斯军队还在地面和海上加强了自己的存在。
普京表示，2017年俄罗斯会激活其盟友关系网，重新塑造该地区的格局并使其脱离美国轨道。
面对国际上的围堵，俄罗斯用实际行动凸显了近10年来一直批评的国际体系的局限性。
联合国的集体安全机制在叙利亚战争问题上丧失了信誉。利用安理会的否决权，俄罗斯让西方国家的倡议无功而返。
与欧洲有关的问题也是如此。关注欧洲大陆安全问题的欧洲安全与合作组织陷入了空转。
2016年，克里米亚入俄和乌克兰“冲突冻结”就如此成为地缘政治常见场景。
2017年，俄罗斯会继续利用自己的优势对抗多边机构，这对特朗普的单边主义政策也有利。
在欧洲，俄罗斯是唯一能有效打击伊斯兰恐怖活动的国家。普京成为欧洲许多派别的归附点和领导人。
中欧地区的“反建制”领导人们公开表示与普京亲近：除了波兰，执政（匈牙利、斯洛伐克、保加利亚）或接近上台（奥地利）的民粹主义政党都赞成与俄罗斯拉近关系。
亲俄成为个人权力和怀疑欧盟爱国主义的一种保证。2017年，俄罗斯还将为了解除制裁而继续进行分化欧洲的努力。
在法国，普京还成功地吸引了以前讨厌其粗暴性格的一部分人群，那些“强势总统”的支持者们已经归顺了普京。
2017年法国总统大选的两名主要候选人弗朗索瓦·菲永和马丽娜·勒庞，都大肆宣称要和俄罗斯拉近关系。
2017年普京主义在法国会很流行。
在俄罗斯，普京有了新收获。2016年9月份在杜马取得的成功是一种休克疗法。作为回应，普京对班子进行了调整，重组了安全部门，通过开掉经济部长像寡头们发出了威胁信号。
欧洲人应当有备无患：2017年将是普京之年。【法国《回声报》12月29日报道】
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