世界各国2017年“注意事项”
当痛苦的2016年逐渐进入尾声，许多人都在猜测，2017年是同样悲惨，还是更加糟糕，或是更好。为了鼓励出现后者，《外交政策》杂志总结了世界各国可以为2017年立下的新年决心，这样它们或许不会重复过去一年的错误。
奥地利：下决心不要投票支持某党派的成员，因为该党派是在二战后不久由一名纳粹分子成立的，尽管该党派刚从莫斯科获得了一笔资助。
法国：下决心认真对待即将到来的大选。你需要做的是作出最符合你们国家和欧洲未来利益的选择。
德国：与法国一样！
印度：下决心保持良好的宏观经济工作，但这次不要让大多数流通的货币作废给你的公民造成货币危机。
日本：下决心最终与俄罗斯签署合约，正式结束二战。如果你今年不解决关于岛屿的争端，2017年或许就会不一样。
大多数北约国家：当前没有将国内生产总值的2%用于国防支出的北约国家，随着美国当选总统表示不会保护揩油者，下决心想办法让国防开支接近国内生产总值的2%或许是明智的。
新西兰：备足牛油果，避免另一场水果短缺引发的犯罪潮。
巴基斯坦：拜托你下决心不要因为错误的消息发动核战争。或者根本就不要发动。
波兰：下决心尊重你自己的宪法。
罗马尼亚：你们的总统刚刚拒绝任命首位女性穆斯林总理，2017年下决心取得一些进步吧。
俄罗斯：从何做起？下决心不要攻击别国的选举网站。下决心不要吞并不属于你的领土。下决心不要在夜里干掉政府高级官员。下决心不要威胁记者的生命。
土耳其：停止拘禁记者。你击败了埃及和厄立特里亚，成为世界上拘禁记者最多的国家。
乌克兰：这次要最终认真下决心治理政府猖獗的腐败问题。
联合国：努力打破玻璃天花板，而不要试图依靠“神力女超人”来实现这一点。
英国：2016年，你们让自己国家的全球地位一落千丈，那就下决心享受这一跌落吧。
美国：下决心不要发动贸易战或核战争，或第三次巴勒斯坦大起义，或抵消美联储的作用，或“立即”驱逐数百万人，或忽略气候变化。或许先从假新闻问题着手吧。【作者 埃米尔·塔姆金 罗比·格雷默，美国《外交政策》双月刊网站2016年12月29日文章】
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